RAMALLO VIVIRÁ SU PRIMER FESTIVAL HOLÍSTICO ESTE FIN DE SEMANA

El próximo 11 y 12 de octubre se llevará a cabo por primera vez el Festival Holístico Ramallo, un evento que promete ser una experiencia transformadora y de encuentro con el bienestar integral.

Durante dos días, el Hotel Camberland Ramallo abrirá sus puertas para recibir a visitantes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el sur santafesino, que buscan un espacio para desconectarse del ritmo cotidiano y reconectarse con su energía interior.

El festival reunirá a terapeutas, guías, emprendedores y artistas, con una amplia variedad de propuestas que van desde prácticas ancestrales hasta experiencias contemporáneas de crecimiento personal.

Entre las actividades, habrá una feria holística con productos conscientes, cristales, aromas, cosmética natural y arte; charlas y conferencias inspiradoras en el auditorio; y experiencias vivenciales en salas especialmente preparadas para conectar con el cuerpo, la energía y las emociones.

El entorno natural del hotel —con espacios verdes, pileta y ambientes abiertos— será el marco ideal para disfrutar de un fin de semana de reencuentro, calma y conexión.

La terapeuta holística María Laura Tardivo, creadora y organizadora del encuentro, expresó: “Soñamos con un espacio donde cada persona pueda sentirse en casa, reconocerse en el otro y recordar que lo sagrado también habita en lo cotidiano”.