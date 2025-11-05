RECUPERAN EN COLÓN UNA MOTO ROBADA EN WHEELWRIGHT TRAS ALLANAMIENTOS CONJUNTOS

Un operativo coordinado entre personal policial del Distrito Melincué, la Comisaría 9na de Wheelwright, el Distrito Firmat y la Sub DDI de Colón (Buenos Aires) permitió recuperar una motocicleta que había sido robada en la localidad santafesina de Wheelwright.

La investigación se inició a partir de una denuncia en la comisaría de Wheelwright, donde las víctimas reportaron la sustracción de dos motos: una Guerrero G110cc y una Keller KN110-8, dominio A136XAB.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y diversas tareas de inteligencia, se logró identificar a los posibles responsables. Con las pruebas reunidas, la justicia ordenó dos allanamientos en la ciudad bonaerense de Colón.

En el primero, realizado en una vivienda de calle 126 entre 56 y 58, se halló la motocicleta Keller denunciada como robada, además de otra moto Guerrero sin plásticos ni documentación. En el lugar fue aprehendido un hombre identificado como L.M., imputado por encubrimiento, quien recuperó la libertad tras ser notificado.

El segundo allanamiento tuvo lugar en un domicilio de calle 57 entre 13 y 14, donde se secuestraron plásticos de distintas motos y un motor con pedido de secuestro activo por hurto calificado. Allí fue detenido D.F., también acusado de encubrimiento y posteriormente liberado.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Melincué, a cargo de la Dra. Stampella, y la UFI N°1 de Colón, dirigida por la Dra. Brandt.