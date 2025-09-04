RESULTADOS ASAMBLEA ELECTORAL DE DISTRITOS

El pasado domingo se llevó a cabo la Asamblea Electoral de Distritos, en la cual se eligieron a los delegados que representaran a los socios hasta septiembre de 2026 en cada uno de los distritos de la ciudad.
Al haberse presentado una única lista, la Lista Blanca, el acto electoral se llevó a cabo en la sede administrativa de la CEC, en el horario de 10 .00 a 12.00 hs. El escrutinio final arrojó 28 votos para la única lista presentada, la Blanca. En tanto, no hubo votos en blanco ni anulados.
Los candidatos a delegados que resultaron electos son los siguientes:
DISTRITO 1 – TITULARES: ACCASTELLO PATRICIA GISELLE; ALDAREGUIA ANALIA; ANDRADA GRACIELA MARY; BARRAZA PEDRO; BONIFACIO MIGUEL A.; BRETHAUER MARCELA; CASES RUBEN RAUL; ESTELA JORGE H.; GAIDO OSCAR JUAN; GOROSURRETA JOSE B.; LOETSCHER MA. PATRICIA; ORTIZ JUAN CARLOS; PICCINI SUSANA; PIRCHI JOSE MIGUEL; PRESUTTI MONICA HEBE; REVERBERI GERARDO; ROMERO GUSTAVO; SALA SUSANA; SANTIAGO EDMUNDO A.; TRAFICANTE CARLOS ADRIAN; VALENTINI JUAN CARLOS; VIOLETA ELIDA; VUCKO SONIA MABEL; ZAGAGLIA RAMON V. SUPLENTES: AGÜERO MARIA VALERIA; CORREA JORGE H.; GIANOTTO ROBERTO; GIULI RUBEN JOSE; MOSQUELLA MAURO EMILIO; NESSI HECTOR ABEL; SANTOS NESTOR; SPAGNUOLO MARIA LUISA.
DISTRITO 2 – TITULARES: AGUIRRE MARIA LILIANA; AILAN SUSANA; ANGELONI LEANDRO JAVIER; BENGUA RUBEN; CARBONELLI SERGIO; CASALINO LAURA; CASAS ANA MARIA; COSSETTA DANIEL; D ANGELI RAFAEL; DEL BASSO DARIO; DOMIZIOLI ALFREDO; FERNANDEZ ADRIAN ALBERTO; FREAN ROBERTO; FRIDEL CARLOS DANIEL; GERLERO GUILLERMO LUIS; MARTEGANI RAMÓN; MAGOIA CRISTIAN; MAIER JUAN CARLOS; QUIRICONI GUILLERMO ALBERTO; RAGAZZINI ROCIO; RAMOS LEANDRO ALEXIS; RAVAGNI GERMAN; REBUFFO HECTOR HORACIO; REZZA MARTA BEATRIZ; RIOS JORGE A.; RIOS HECTOR; RODRIGUEZ JUAN JOSE; ROSSI CARLOS DANIEL; SALLES PAULA; SUPPO FEDERICO; ULLA MARCELO EDUARDO; VAZQUEZ TOMAS R. SUPLENTES: ABDO GUILLERMO CESAR; AGUIRRE ANDREA SOLEDAD; CANEJO ROCIO A.; FRANQUET MELINA; LOPEZ RODOLFO JOSE; LUCIANI MARIANA; MAGOIA NOELIA B.; PASTOR ALICIA H.; REYBET MA. JULIA; TOSSONI ADARA BELÉN; TOZZI MARIANO.
DISTRITO 3 – TITULARES: ACCASTELLO JOSE ANIBAL; ALANIZ RICARDO DOMINGO; ALBARRACIN JORGE ABEL; BENITEZ ALICIA GRACIELA; BOBET OSCAR; BORDON MIGUEL ANGEL; CAMARASA SERGIO; DOTTA JOSE LUIS; GIAMBRUNO ENRIQUE LUIS; GIORDANO ALBERTO O.; GIORDANO MARISOL; MARTINEZ JOSE LUIS; MENDOZA MIGUEL ANGEL; MONDI NORA; PEREZ HECTOR A.; PEREZ SUSANA INES; PICAPIETRA JUAN PABLO; PICCINI ANA M.; PIGNATARO MARIA CRISTINA; RACIATTI HUGO NÉSTOR; SPAGNUOLO DANIEL; VERON ROSA. SUPLENTES: AMUTIO CLAUDIA CAROLINA; CESAR ELSA ESTER; JORDAN NELIDA BEATRIZ; MELGAR ROSA LUISA; CANEPA OSCAR ARIEL.
DISTRITO 4 – TITULARES: BALASSONE ELIZABETH; BURLE NORBERTO RAUL; CASTRO ROJAS CARLOS; CESAR JORGE; CHAMES MAXIMILIANO CARLOS; COLZANI ENRIQUE; COTTILLI PEDRO OSVALDO; DEMICCO MARIO RAUL; FARABOLINI ENRIQUE; FRANQUET PEDRO ALBERTO; GALIANO FRANCISCO; LUNA ABEL ANGEL; MUZZI MARCELO RAUL; PANTANETTI MIGUEL; PISACCO WALTER; QUIRICONI SANDRA; SPAGNUOLO ROQUE; VARGAS WALTER E.; VILA DANIEL. SUPLENTES: BRAIN ANA M.; STRADELLA JULIO; VIDANO ANA M.; DIFILIPPANTONIO MIGUEL; SALLES JOSE PEDRO; RIVAS GREGORIO GASTÓN.
DISTRITO 5 – TITULARES: BOCANEGRA DAVID; ATORRESI PABLO MARTIN. SUPLENTE: MERLINI HUMBERTO JOSE.