RESULTADOS ASAMBLEA ELECTORAL DE DISTRITOS
El pasado domingo tuvo lugar la Asamblea Electoral de Distritos, en la cual se eligieron a los delegados que representarán a los socios hasta septiembre de 2024 en cada uno de los distritos de la ciudad.
Al haberse presentado una única lista, la Lista Blanca, el acto electoral se llevó a cabo en la sede administrativa de la CEC, en el horario de 10.00 a 12.00 hs. El escrutinio final arrojo los siguientes resultados:
LISTA BLANCA: 34 votos; VOTOS EN BLANCO: 0; VOTOS ANULADOS: 0.
Los candidatos a delegados que resultaron electos son los siguientes:
DISTRITO 1 – TITULARES: ACCASTELLO PATRICIA GISELLE; AGÜERO MARIA VALERIA; ALDAREGUIA ANALIA; ANDRADA GRACIELA MARY; BARRAZA PEDRO; BONIFACIO MIGUEL A.; CASES RUBEN RAUL; DEMICCO HERALDO O.; ESTELA JORGE; FRANCIONI GISELLA; FRIGERIO CLAUDIO; GIULI RUBEN JOSE; LEDESMA GRACIELA NOEMI; MALVASIO HUGO ANDRES; MOSQUELLA MAURO EMILIO; ORTIZ JUAN CARLOS; PICCINI HUGO LUIS; PIRCHI JOSE MIGUEL; PRESUTTI MONICA HEBE; SALA SUSANA; SANTIAGO EDMUNDO A.; VIOLETA ELIDA; REVERBERI GERARDO. SUPLENTES: GOROSURRETA MIRTHA; MENDEZ NATALY; PICCINI SUSANA; SIMICH GLORIA MARIA; SPAGNUOLO MARIA LUISA; VALENTINI JUAN CARLOS; VUCKO SONIA MABEL.
DISTRITO 2 – TITULARES: AILAN SUSANA; ANDRADE JOSE IGNACIO; BENGUA RUBEN; CARBONELLI SERGIO; CASALINO LUIS; CASAS ANA MARIA; COSSETTA DANIEL; D ANGELI RAFAEL; DEL BASSO DARIO; DOMIZIOLI ALFREDO; FARABOLLINI SERGIO; FREAN ROBERTO; FRIDEL CARLOS DANIEL; GUAYARE ALFREDO ARNALDO; LOPEZ RODOLFO JOSE; LUCIANI REYNALDO ALBERTO; MAGOIA MARCELO ALBERTO; MAGOIA CRISTIAN; MAGOIA MAURICIO; MARTEGANI RAMÓN; QUIRICONI GERARDO PRIMO; RAGAZZINI ROCIO; RAMOS LEANDRO ALEXIS; RAVAGNI GERMAN; REBUFFO HECTOR HORACIO; RIOS HECTOR; ROSSI CARLOS DANIEL; SALLES PAULA; SUPPO FEDERICO; VAZQUEZ TOMAS R. SUPLENTES: AGUIRRE MARIA LILIANA; AGUIRRE ANDREA SOLEDAD; CASALINO LAURA; FRANQUET MELINA; MAGOIA NOELIA B.; NUÑEZ LILIANA; PORPORATO ZULEMA; REYBET MA. JULIA; REZZA MARTA BEATRIZ; RIOS JORGE A.
DISTRITO 3 – TITULARES: ACCASTELLO JOSE; ALBARRACIN JORGE ABEL; BENITEZ ALICIA GRACIELA; BRITO NORBERTO; BRITOS MARCELO; GIORDANO ALBERTO O.; GIORDANO MARISOL; GUGLIELMONE GUILLERMO; HERRERA JOSE; LAFFITTE LUIS OSVALDO; LUJAN MAURICIO ADRIAN; MARTINEZ JOSE LUIS; PEREYRA MARTA F.; PEREZ HECTOR A.; PICCINI ANA M.; SPAGNUOLO DANIEL; VERON ROSA; VIDANO LEONARDO ENZO; DOTTA JOSE LUIS; GOMEZ MANUEL; RACIATTI HUGO NÉSTOR. SUPLENTES: AMUTIO CLAUDIA CAROLINA; ANGAROLLA JULIO CESAR; LITARDO ELIZABETH; PEREZ SUSANA INES; PIGNATARO MARIA CRISTINA; PRETI RICARDO.
DISTRITO 4 – TITULARES: BURLE NORBERTO RAUL; CASTRO ROJAS CARLOS; CESAR JORGE; COLZANI ENRIQUE; DEMICCO MARIO RAUL; FLORIDI WALTER; FREGGIARO GERARDO; MUZZI MARCELO RAUL; PALMIOLI JUAN JOSE; PANTANETTI MIGUEL; PISACCO WALTER; POLLINI JAVIER JESUS; SANTILLI RUBEN L.; SPAGNUOLO ROQUE; STRADELLA JULIO; VARGAS WALTER ENRIQUE; LUNA ABEL ANGEL; GALIANO FRANCISCO. SUPLENTES: BARBIERI CARLA; BAUTISTA SALEMME ROSA DORA; FARABOLINI ENRIQUE; FERNANDEZ RAMON ALBERTO; STAGNO ZULMA; VIDANO ANA MARIA.
DISTRITO 5 – TITULARES: FORTI OSCAR ALFREDO; MERLINI HUMBERTO JOSE. SUPLENTE: ATORRESI PABLO MARTIN.