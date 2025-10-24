ROBAN MOTOCICLETA EN UNA VIVIENDA DE COLÓN

Una vecina de 51 años denunció el robo de su motocicleta en la tarde del martes 22 de octubre en la ciudad de Colón.

Según el informe policial, el hecho ocurrió entre las 17.30 y las 18.00 hs, cuando desconocidos ingresaron sin ejercer violencia al interior de una finca ubicada en calle 60 entre 7 y 9, y sustrajeron una motocicleta Gilera Smash 110cc, color gris con detalles en color rojo y negro.

El rodado se encontraba sin candado y con la llave colocada, y los autores habrían ingresado por un acceso sin portón. La damnificada manifestó no tener sospechas sobre posibles responsables.

Interviene la UFI y J N° 2 de Colón, que dispuso las diligencias de rigor para dar con los autores del hecho y recuperar el vehículo.