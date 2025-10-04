ROBO EN SPORTIVO BARRACAS: ESCLARECEN EL HECHO Y UN MENOR INVOLUCRADO

En las primeras horas del jueves 2 de octubre, la Policía de Colón logró esclarecer un robo ocurrido en las instalaciones deportivas ubicadas en calle 23 y 45, donde funcionan una cancha de pádel y una de bochas.

Todo comenzó alrededor de las 6.20 hs cuando el encargado de la cancha de pádel denunció que autores ignorados habían ingresado al predio, provocando daños en una cámara de seguridad y forzando las rejas de acceso, aunque en ese momento no constató faltantes.

Minutos después, otro denunciante — en representación del sector de bochas contiguo— advirtió el faltante de diversos elementos y dinero en efectivo: cinco packs de cerveza, cinco cajas de helado, dos garrafas de 15 kilos, un metro láser, una pava eléctrica y una cafetera, ambas de color negro, diez botellas de Gancia, tres de fernet Branca y unos 30.000 pesos.

Tras la denuncia, intervino la UFI y J N° 2 de Colón, que dispuso las diligencias correspondientes. En el marco de la investigación, personal de la Estación de Policía Comunal junto a la Sub DDI Colón efectuó un allanamiento de urgencia en un domicilio en inmediaciones de calle 19 entre 53 y 54, donde reside un menor.

El procedimiento arrojó resultado positivo: se logró el secuestro de gran parte de los elementos sustraídos. Por disposición del Ministerio Público Fiscal Juvenil, el joven fue aprehendido y notificado de la formación de causa bajo el régimen penal juvenil por el delito de robo agravado, siendo posteriormente entregado a la guarda y custodia de su progenitora.