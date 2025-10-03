ROBO Y DESTROZOS EN EL SECTOR DE BOCHAS DEL CLUB BARRACAS

Un grave hecho de inseguridad se registró en la mañana de este jueves 2 de octubre en el Club Sportivo Barracas, donde delincuentes ingresaron al sector de la cancha de bochas y se llevaron distintos elementos de valor, además de provocar importantes destrozos en las instalaciones.

Según se pudo saber, los autores del robo sustrajeron una pava eléctrica, una cafetera nueva, dos bicicletas, dos garrafas, dinero en efectivo de la caja y gran cantidad de bebidas alcohólicas. También se llevaron un láser utilizado en las bochas, herramienta clave para la práctica deportiva.

El ingreso se habría producido sobre calle 23, donde los delincuentes treparon por el techo y accedieron al patio. Una vez allí, forzaron una reja de la puerta que conecta con el sector de bochas y lograron ingresar.

El recorrido de los ladrones finalizó por la zona de la cancha de pádel, hacia calle 45, lugar por donde se presume que huyeron. En el lugar se encontraron elementos que no alcanzaron a llevarse, ya que la alarma del club se activó, lo que habría obligado a los delincuentes a escapar rápidamente.

Integrantes de la institución expresaron su malestar y tristeza por lo ocurrido, señalando que el hecho significa una pérdida muy grande para el club, ya que los bienes sustraídos eran utilizados tanto en las actividades sociales como en el día a día de la institución.

La Policía trabajó en el lugar y se inició una investigación para intentar identificar a los responsables.