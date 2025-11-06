SALUD ESCOLAR BONAERENSE: CONTINÚAN LAS JORNADAS EN LAS ESCUELAS DE COLÓN

El Programa de Salud Escolar Bonaerense sigue desarrollándose con gran compromiso en las escuelas del Partido de Colón. Esta iniciativa, articulada entre los Ministerios de Salud y Educación de la Provincia de Buenos Aires, tiene como objetivo garantizar una evaluación integral de la salud de las y los alumnos de primer grado de las escuelas públicas.

Tras las visitas realizadas días atrás a las instituciones de Pearson y la Escuela N° 6, durante la jornada de ayer, miércoles, el equipo sanitario llevó adelante las actividades correspondientes en la Escuela N° 1 de Colón.

En esta oportunidad, la recorrida contó con la presencia de la Dra. Ivana Grinschpun, Subsecretaria de Políticas de Cuidados del Ministerio de Salud provincial, quien se acercó a nuestra ciudad para observar de cerca el funcionamiento del programa y acompañar al equipo local de salud.

Colón es uno de los tres municipios bonaerenses seleccionados para implementar el programa, en reconocimiento al excelente desempeño del área de Salud Comunitaria, destacando el trabajo conjunto entre los equipos sanitarios, docentes y autoridades locales.

Esta política pública refuerza el compromiso con la prevención, el cuidado y el bienestar infantil, acercando el sistema de salud a las escuelas y fortaleciendo la atención integral desde la primera infancia.