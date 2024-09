SE AGITA LA INTERNA EN EL PJ: MAXIMO CHICANEÓ EN UN ACTO MASIVO EN LA PLATA Y KICILLOF RESPONDIO

El pasado viernes, Máximo Kirchner encabezó un acto en la ciudad de La Plata en el cual se abrió un nuevo capítulo en la interna desatada en el peronismo. Del encuentro participaron más de veinte intendentes bonaerenses, entre ellos Waldemar Giordano de nuestra ciudad.

Con foco en la provincia de Buenos Aires, donde se define casi el 40% del padrón electoral del país, el hijo de Néstor Kircher y Cristina Fernández se presentó en el club Atenas de La Plata bajo el título “Armar de nuevo”, el cual fue el cierre de diferentes actividades dentro del peronismo bonaerense en el que cada sector midió su fuerza en la discusión interna. Por un lado, Cristina Kirchner en Merlo el viernes de la semana pasada y Máximo Kirchner este viernes, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof por el otro con un plenario en la localidad de Santa Clara del Mar.

En el encuentro en la capital de la provincia, el presidente del PJ bonaerense contó con 26 intendentes de la provincia de Buenos Aires, que fueron ubicados en una tribuna especial junto a otros dirigentes entre ellos, el mandatario de Colón, Waldemar Giordano.



KICILLOF RESPONDIÓ

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, agitó la interna del Partido Justicialista (PJ) al dar a entender que no fue invitado al acto que encabezó Máximo Kirchner, diputado nacional y titular del PJ en la provincia, cuando se rodeó en La Plata de intendentes del conurbano.

«Respecto a la unidad del peronismo, nosotros estamos abiertos. Participamos de cuanto encuentro y actos a los que somos invitados. Creo que nos quieren ver a todos trabajando, primero para ponerle un límite a esta política que lleva adelante Javier Milei y, segundo, acompañando al gobierno provincial en las medidas que toma para el pueblo de la provincia«, dijo Kicillof este lunes en conferencia de prensa junto a parte de su Gabinete en la sede de la gobernación.

Consultado sobre esas declaraciones, Kicillof aseguró que desde su sector estuvieron «acompañando a Cristina en Merlo» y que la expresidenta «tiene indudablemente un papel protagónico, incluso en el debate, en la discusión de ideas, así que es importantísimo«.

«La situación que está viviendo Argentina es gravísima. Más grave no puede ser. Somos una provincia bajo ataque. En mi caso, me eligieron para conducir los destinos de esta provincia, de un pueblo en sufrimiento. Tenemos que ser escudo y red. No estamos en un año electoral», dijo Kicillof para quitarle peso a la interna que atraviesa al espacio.