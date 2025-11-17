SIEMBRA DE ALEVINOS DE PEJERREY EN EL LAGO MUNICIPAL

Se trata de una tarea que se desarrolla todos los años en ésta época. Es una actividad, que lleva adelante en forma conjunta la Municipalidad de Colón con el Club Alianza.

En ésta oportunidad se sembraron en el espejo de agua más 40 mil huevos de pejerrey, provenientes de la Estación Hidrobiológica de Chascomús, dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires.

