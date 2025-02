UNA MEDIDA CAUTELAR SUSPENDIÓ LA PRESENTACIÓN DE MILO J EN LA EX ESMA

El rapero tenía programado hacer una preescucha de su disco deluxe, pero horas antes del evento comunicó en sus redes sociales la cancelación cuando la justicia le dio la razón a una cautelar que presentó la Secretaría de Derechos Humanos. Fueron convocados agentes policiales y de Gendarmería para frenar el ingreso de personas al predio.

Luego del éxito de su disco 166, este miércoles, Milo J había convocado a sus fans a la preescucha de su nuevo ep. La cita estaba programada para este martes a las 19.30 horas en el predio del Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA. Las entradas, libres y gratuitas, se habían sorteado a través de una web que montó el artista para la ocasión y estos cupos se agotaron en poco tiempo. Todo estaba listo para que se estrenaran en público las nuevas canciones del rapero oriundo de la ciudad bonaerense de Morón, pero horas antes el evento fue suspedido por orden de la Justicia.

Rápidamente, el joven anunció la noticia en redes sociales a través de un video, en el que no pudo evitar mostrar su enojo por la situación.

“Supongo que juntar 20 mil personas en un espacio de memoria, al gobierno no le gusta y nos suspenden el evento”, dijo el joven músico en sus redes sociales al anunciar que la preescucha de la edición de lujo de su disco “166” no se iba a realizar.

“El gobierno nacional mostró papeles y datos de salud, del plan de evaluación que es falso, de salidas de evacuación que están y dijeron que no estaban, un montón de cosas, se lo llevaron a una jueza y nos suspendió el evento. Ya sabemos como funciona todo esto. No voy a poder darles el show que iba a darles hoy, estoy muy triste por esto”, reconoció a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

En tanto, el ministro Mariano Cúneo Libarona a través de su cuenta en X indicó los motivos por el cual recurrió a la Justicia: “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”.