VOLEY: DOS COLONENSES SE CONSAGRARON CAMPEONAS EN MAR DEL PLATA

Las jóvenes deportistas de nuestra ciudad, Victoria Ríos y Augusta Caro alcanzaron un gran logro al consagrarse campeonas en la Copa Li.Pro.Bo, disputada en Mar del Plata, dentro de la categoría Sub 14.

Ambas jugadoras, que recientemente se incorporaron al Club Junín tras su paso por el Club Alianza, tuvieron una destacada actuación en lo que fue su primera participación representando a su nuevo equipo.

La transición resultó más que positiva: Victoria y Augusta demostraron talento, disciplina y compromiso, coronándose con el título en un certamen de gran nivel competitivo.

Este logro no solo resalta el crecimiento deportivo de las jóvenes, sino que también constituye un motivo de orgullo para la ciudad de Colón, reafirmando la proyección y calidad de los atletas locales.