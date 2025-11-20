WALDEMAR GIORDANO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO MUNICIPAL CON EL QUE AFRONTARÁ SU GESTIÓN EL PROXIMO AÑO

El intendente Waldemar Giordano encabezó la presentación oficial del Presupuesto 2026 en el SUM de la Comunidad, donde expuso los principales lineamientos económicos para el próximo año.

Seguridad y tránsito: modernización y prevención

El Municipio proyecta un incremento del 43% en el presupuesto destinado a seguridad y tránsito, con el objetivo de fortalecer el sistema local de monitoreo y prevención. Entre las acciones previstas se destacan:Ampliación de la red de cámaras en puntos estratégicos; Incorporación de nuevos equipos y mantenimiento especializado; Monitoreo unificado y capacitación continua para el personal de GUM y Tránsito.

Según se informó, la decisión apunta a consolidar una ciudad más segura mediante inversión sostenida en tecnología, infraestructura y formación.

Obras públicas: más infraestructura urbana

Otra de las áreas que tendrá un incremento relevante en 2026 es Obras y Servicios Públicos. El plan económico prevé: 50% más de recursos para el Plan de Bacheo; 52% de aumento para la renovación de cañerías cloacales y mejoras sanitarias.

El Ejecutivo destacó que el presupuesto busca acompañar el crecimiento de los barrios con una mejor estructura urbana y servicios acorde a las necesidades de la comunidad.

Salud: el mayor aumento del presupuesto

La salud será nuevamente el área con mayor inversión. Cerca del 40% del total de recursos municipales se destinarán al sistema sanitario local, que actualmente demanda una inversión diaria de 27 millones de pesos solo en el Hospital Municipal.

Entre las iniciativas proyectadas para el próximo año se incluyen:

Construcción de una nueva Maternidad.

Nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en Barrio Belgrano.

Implementación de Historia Clínica Digital.

Equipamiento de última generación.

Formación profesional mediante la Licenciatura en Enfermería.

Además, el Municipio anunció un incremento del 69% en bienes de capital, que abarca nuevas adquisiciones en equipamiento e infraestructura.

Una política de Estado sostenida

Durante la presentación, Giordano subrayó que el Presupuesto 2026 reafirma una línea de gestión orientada a garantizar más servicios, mayor presencia del Estado y ampliación de derechos.

“El camino es claro: invertir donde más lo necesitan los vecinos y planificar con una mirada de desarrollo para toda la ciudad”, señalaron desde el Ejecutivo.