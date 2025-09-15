YERKOCAMPOS CUMPLIÓ 15 AÑOS EN EL RUBRO INMOBILIARIO

La empresa colonense encabezada por Néstor Yerkovich llevó adelante una rueda de prensa, el pasado jueves en la que repasó el recorrido de la firma en el rubro inmobiliario y su actualidad. El encuentro contó con la presencia de parte de su equipo de trabajo y de Abel Real, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales.

Durante su intervención, Yerkovich recordó los inicios de la compañía, allá por el 8 de septiembre del año 2010 los desafíos atravesados en el sector y la manera en que fueron incorporando herramientas tecnológicas para mejorar y ampliar los servicios ofrecidos a sus clientes.

