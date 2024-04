POLÉMICO AUMENTO EN LA DIETA DE LOS SENADORES

Cómo fue el voto de los legisladores que pasarán a cobrar 7 millones de pesos en bruto en medio de una jornada llena de polémicas. Lo que ocurrió en el Senado se replicaría en Diputados: habría un proyecto similar sobre aumento en las dietas para tratarse en el recinto.

Fuente: LaTecla.Info

Los senadores votaron a mano alzada esta tarde, el aumento de sus dietas y cobraran 7 millones de pesos por su labor en la Cámara Alta y esta situación generó polémica tanto dentro del Congreso como fuera.

La vicepresidenta Villarruel se despegó de este aumento argumentando que ella no es parte de la Cámara de Senadores y en sus redes sociales dijo que “como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora.”

Además, agregó que “Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción.” Y lamentó qué “se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo.»

Por su parte Javier Milei apuntó contra los Senadores y despegó a la vicepresidenta de la polémica

Por tanto, la votación quedó 66 votos positivos:

José Mayans, como jefe del interbloque de Unión por la Patria, junto a Juliana Di Tullio, de Unidad Ciudadana, también solicitaron el aumento, a ellos se sumaron los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Daniel Kroneberger (La Pampa) como también la neuquina Lucila Crexell y el correntino Carlos «Camau» Espínola (Unidad Federal), la tucumana Beatriz Avila (Por la Justicia Social) y la misionera Sonia Rojas Decut (Frente de la Concordia).

Por su parte, Martín Lousteau fue uno de los apuntados debido a que su voto fue positivo pero apenas atinó a levantar tímidamente su mano.

El senador de La Libertad Avanza por San Juan, Bruno Olivera Lucero dio una sorpresa al firmar ya que después de la sesión el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, se presentó en la sala de periodistas asegurando que su espacio rechazó el aumento.