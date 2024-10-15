Diario Digital de Colón I Buenos Aires
La normativa establece que, ante la detección de un equino dentro del radio urbano o en la vía pública, personal municipal procederá a su traslado a un predio de alojamiento, …
El Municipio de Colón puso en vigencia un nuevo régimen de facilidades de pago destinado a la regularización de deudas municipales, a través del Decreto Nº 2.228/025. El mismo rige …
La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Eduardo Morgan” dio a conocer el balance de su gestión correspondiente al año 2025, destacando una importante inversión en equipamiento médico e insumos esenciales …
