POLICIALES

ROBO EN UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN Y SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA ADULTERADA
POLICIALES

INVESTIGAN UNA ESTAFA BANCARIA EN COLÓN
POLÍTICA

EL PJ BONAERENSE BUSCA EVITAR INTERNAS MIENTRAS EN COLÓN SE ABRIRÍA LA DISPUTA POR LA CONDUCCIÓN PARTIDARIA
POLICIALES

CINCO MENORES INVOLUCRADOS EN EL ROBO A UN JARDÍN DE INFANTES
POLÍTICA

LA DIPUTADA FERNANDA DÍAZ ADVIRTIÓ SOBRE LOS RIESGOS DEL DNU SOBRE INTELIGENCIA
CULTURA

ROCK EN EL PATIO: MÚSICA EN VIVO AL AIRE LIBRE

SE CONFORMÓ LA PRIMERA JUNTA VECINAL DE LOS CARNAVALES EN COLÓN

ORGANIZAN EL PRIMER FESTIVAL DE LA PIRULA EN COLÓN

INTERÉS GENERAL

INTERÉS GENERAL

PROHIBEN LA PRESENCIA DE CABALLOS EN LA VÍA PÚBLICA

- por 02473 noticias

La normativa establece que, ante la detección de un equino dentro del radio urbano o en la vía pública, personal municipal procederá a su traslado a un predio de alojamiento, …

INTERÉS GENERAL

EL MUNICIPIO CUENTA CON UN NUEVO PLAN DE FACILIDADES DE PAGOS CON DESCUENTOS PARA REGULARIZAR DEUDAS

- por 02473 noticias

El Municipio de Colón puso en vigencia un nuevo régimen de facilidades de pago destinado a la regularización de deudas municipales, a través del Decreto Nº 2.228/025. El mismo rige …

INTERÉS GENERAL

LA COOPERADORA DEL HOSPITAL MUNICIPAL INVIRTIÓ MÁS DE 8 MILLONES DE PESOS EN EQUIPAMIENTO E INSUMOS

- por 02473 noticias

La Asociación Cooperadora del Hospital Municipal “Eduardo Morgan” dio a conocer el balance de su gestión correspondiente al año 2025, destacando una importante inversión en equipamiento médico e insumos esenciales …