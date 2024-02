EL CCIC EN IMPORTANTE REUNIÓN CON EL GOBERNADOR AXEL KICILLOF

En el día de ayer, el gobernador Kicillof se reunió con representantes de cámaras vinculadas al comercio en la provincia. El empresario Adrián Fernández, quien integra la comisión directiva del Centro de Comerciantes e Industriales de Colón participó acompañando al presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Alberto Kahale.

En el encuentro las autoridades evaluaron el impacto de las medidas del Gobierno nacional en el sector comercial e industrial. Además se le hizo entrega de una carpeta con distintas propuestas para trabajar en conjunto.

Kahale planteó ante el mandatario provincial la difícil situación en la que se encuentran los comerciantes. «Hoy somos más de 100 dirigentes de unas 60 cámaras y entidades socias quienes estamos acá representando a miles de pymes de la Provincia que la están pasando mal. Hemos salido de otras crisis, de lo que fue la pandemia pero hoy los indicadores asustan. Desde diciembre acumulamos una caída del 27.8% y el 13,5% corresponde al rubro de alimentos. Ahora se vienen las renegociaciones de muchos alquileres, van a impactar los aumentos de las tarifas y servicios, y eso va a provocar que nuestros Comercios cierren las persianas«.

Estuvieron presentes también el ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Trabajo, Walter Correa; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones del ministerio de Producción, Ariel Aguilar y la presidenta de FOGABA, Verónica Wejchenberg, autoridades de Mujeres Empresarias FEBA; de la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás; de las cámaras Económica de Mercedes y regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora; de la Unión Empresarial de Moreno y de Comercio, Industria y Producción de Mar del Plata (UCIP); de la Unión del Comercio, la Industria y Servicios de General Arenales; de la Sociedad de Comercio e Industria de Junín; y la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Hurlingham.

Se evaluó el impacto en las ventas del programa de beneficios “Vuelta a Clases” del Banco Provincia, entre otras políticas públicas destinadas a sostener la actividad. Al respecto, Cuattromo explicó: “Tanto con Cuenta DNI como con todas nuestras plataformas, la política de la banca pública consiste en acompañar al sector comercial y las actividades productivas”. “En marzo vamos a continuar con los beneficios de Cuenta DNI, pero necesitamos expresar nuestra preocupación por un entorno macroeconómico cada día más agresivo con el sector privado y los trabajadores”, indicó.

El Gobernador por su parte explicó que está manteniendo una serie de reuniones con diferentes sectores para poder avanzar en un amplio plan de trabajo dentro del sector productivo. “Hay una discusión muy profunda. Todos los planteos que me han traído ustedes cómo actores de la cadena de producción de la Provincia tienen que ver con mayor presencia del estado, mayor regulación. Yo necesito que defiendan nuestras políticas, como Cuenta DNI, como Parques Industriales, como el impulso al turismo; no a mí, no al partido, que defiendan a la Provincia, a proteger sus recursos”.