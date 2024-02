EL TRATAMIENTO DE LA LEY ÓMNIBUS VOLVIÓ A COMISIÓN

En la jornada de ayer martes, tal como estaba previsto luego de un cuarto intermedio continuó la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la ley de Bases artículo por artículo tras ser aprobada en general pero volvió a comisión.

El presidente Javier Milei en sus redes sociales emitió una lista «negra» de aquellos diputados que no acompañaron y que los tildó de «traidores».

Por otro lado, tras la vuelta a foja cero, el ministro del Interior, Guillermo Francos, planteó que el gobierno se debate si continuar con el tratamiento de la ley. “El debate ya se dio. Pasa a votaciones, si es que se continúa con el tratamiento de esa ley, cosa que no hemos resuelto”, sostuvo en una entrevista a Radio Rivadavia.

“El Gobierno está tranquilo, gobernando con los elementos que tiene actualmente y con resultados macroeconómicos razonables, de manera que vamos a conversar cuál es la posibilidad de seguir tratando los temas que incluía la ley y que eran importantes para el país”, agregó además.

Voces del Gabinete aseguran que, a pesar del retroceso de la megaley, la administración puede garantizar que la meta de equilibrio fiscal. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, insistió en que “la no aprobación en particular de la ley, ayer, no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales”.

También, se habla de la posibilidad de un plebiscito por la Ley.