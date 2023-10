CÓMO SERÁ LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

La Secretaría de Servicios Públicos informó que durante este fin de semana largo, el servicio de recolección de residuos domiciliarios se llevará a cabo según el siguiente cronograma:

✔Jueves 12: Servicio normal

✔Viernes 13: No se presta servicio

✔Sábado 14: Servicio normal

✔Domingo 15: No se presta servicio

✔Lunes 16: No se presta servicio

⭕ Se retoma el martes 17.

En tanto, el servicio de recolección de basura gruesa se desarrolla normalmente durante la jornada de este jueves y retoma el martes 17.

Se solicita a los vecinos no sacar residuos al exterior en las jornadas en que no habrá recolección, para evitar acumulaciones y/o derrames.