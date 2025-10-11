DESARROLLO AGRARIO ATENDERÁ EN LA CASA DE LA PROVINCIA

Desde el próximo miércoles 15 de octubre, los vecinos y vecinas de Colón podrán acceder a las prestaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Según informó la Municipalidad de Colón, todos los miércoles, representantes del Ministerio estarán presentes en la Casa de la Provincia para brindar asesoramiento, responder consultas y difundir los distintos programas y líneas de acción que impulsa el Gobierno bonaerense en materia de producción, desarrollo rural y apoyo al sector agrario.

De esta manera, el Municipio continúa sumando servicios y fortaleciendo la articulación con el Gobierno provincial, con el objetivo de que cada colonense pueda ejercer sus derechos y acceder a políticas públicas cerca de su hogar.

