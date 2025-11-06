EXPOBRAGADO 2025: INVITAN A LOS COLONENSES A PARTICIPAR DE LA MUESTRA REGIONAL

La ciudad bonaerense se prepara para vivir una nueva edición de la Expo Bragado, que este año se desarrollará del 14 al 16 de noviembre en el Predio Pista de Ciclismo (Acceso J.D. Perón). El evento, organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires junto al Municipio de Bragado, propone una edición multisectorial con eje en la producción regional, la sustentabilidad y el fortalecimiento de vínculos entre empresas.

Ronda de Negocios Multisectorial

Una de las actividades centrales será la Ronda de Negocios, que se llevará a cabo el viernes 14 de noviembre a las 9:30 hs. Está destinada a empresas agroindustriales, industriales, comerciales, cooperativas, emprendedores y profesionales de Bragado y la región.

El objetivo de esta propuesta es impulsar el desarrollo territorial, fortalecer redes productivas y generar vínculos estratégicos entre los distintos actores económicos.

Las empresas interesadas pueden inscribirse hasta el 10 de noviembre en rondadenegocios.mp.gba.gob.ar/ingresar

.

Durante el encuentro, cada participante contará con una agenda personalizada para mantener hasta 15 entrevistas comerciales, organizadas en mesas rotativas de 10 minutos. Además, habrá un espacio de networking libre para quienes no cuenten con reuniones programadas.





Una exposición con mirada ambiental

Más allá del espacio productivo, la Expo Bragado 2025 contará con una amplia programación ambiental, educativa, cultural y gastronómica, pensada para toda la comunidad.

Uno de los aspectos más destacados será la implementación de vasos reutilizables, una iniciativa conjunta del grupo de folklore Estampas Nativas y la Cooperadora de la Escuela EET N°1, con el fin de reducir los plásticos de un solo uso y colaborar con instituciones locales. Los visitantes podrán llevarse el vaso como souvenir.

Shows, gastronomía y comunidad

Cada jornada cerrará con espectáculos musicales de artistas locales en el escenario principal. Además, el predio contará con una gran variedad de foodtrucks y propuestas gastronómicas inclusivas que pondrán en valor los sabores de la región.