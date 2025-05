CONDENAN A UN HOMBRE POR ABUSO SEXUAL AGRAVADO Y DESOBEDIENCIA JUDICIAL

El hecho tuvo lugar en una zona rural de la localidad de Pearson, en el partido de Colón. La Justicia declaró culpable a un hombre de 39 años de abusar a una menor mientras estaba en pareja con la mama de la misma.



El abuso ocurrió a fines del mes de septiembre de 2023, aprovechando que la niña estaba a su cuidado y la convivencia preexistente con ella y su familia, la abrazó, la puso sobre su cuerpo y comenzó a tocarla en diferentes partes mientras se movía.

El imputado estaba a punto de casarse con la progenitora de la menor. Si bien no convivían de forma permanente, frecuentaba la casa algunas veces debido a que él estaba detenido en una Unidad Penal.

Tras la denuncia, la Justicia ordenó al imputado no tomar contacto con la víctima, pero este incumplió la medida en dos ocasiones, enviándole mensajes por redes sociales.



El fallo fue dictado el pasado 16 de abril por el Tribunal en lo Criminal N.º 1 del Departamento Judicial Pergamino, en el marco de un juicio abreviado.



Durante el proceso, se valoró la declaración de la niña como principal elemento probatorio, respaldada por testimonios docentes, informes técnicos del servicio local de protección de derechos y pericias psicológicas. Estos informes destacaron el contexto de presión emocional ejercido por un adulto cercano para que la niña negara lo ocurrido, lo cual no impidió que su relato se mantuviera firme y coherente.



El relato de la hermana de la víctima hacia un tío fue clave también como evidencia.

El tribunal consideró que los hechos estaban suficientemente probados y que la conducta del imputado revestía gravedad, no hallando razones para morigerar la pena. La condena contempla el cumplimiento efectivo en una unidad penitenciaria de tres años y medio.



Asimismo, el juez Guillermo Burrone ordenó la toma de una muestra biológica al condenado para la incorporación de su perfil genético en el Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, conforme a la normativa vigente.