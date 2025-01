FÚLTBOL: EL 2 DE FEBRERO COMENZARÁ EL TORNEO 5 LIGAS

El certamen que fue presentado el pasado viernes 20 de diciembre comenzará el domingo 2 de febrero de 2025, donde competirán 33 clubes en representación de las Ligas de Colón, Rojas, Salto, Arrecifes y Pergamino.

Los equipos fueron distribuidos en cinco zonas. El campeón y el subcampeón clasificarán al Regional Federal Amateur.

El certamen comenzará el domingo 2 de febrero de 2025 con la participación de 33 clubes de las ligas de Colón, Rojas, Salto, Arrecifes y Pergamino.

Este certamen regional se jugará en Primera División con preliminares de la categoría Sub 23 y la pelota oficial será de la marca Toro Sports S.A. Los clubes fueron distribuidos en cinco zonas por cercanía geográfica, se disputará de febrero a junio, otorgando al campeón y al subcampeón plazas para la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur.

Luego de la culminación del Torneo Cinco Ligas, a partir de mediados de año, cada liga organizará su propio torneo local para consagrar a su campeón.

Los 33 clubes fueron distribuidos en cinco zonas (tres de siete y dos de seis equipos). Las mismas son:

Zona 1: Barracas (Colón), El Fortín (Colón), Jorge Newbery (Rojas), Carabelas (Rojas), Gimnasia (Pergamino), Douglas Haig (Pergamino), El Socorro (Pergamino)

Zona 2: Racing (Colón), Porteño (Colón), 9 de Julio (Colón), Argentino (Rojas), Juventud (Rojas), Argentino (Pergamino), Juventud (Pergamino)

Zona 3: San José (Pergamino), Tráfico’s (Pergamino), Unión de Carabelas (Rojas), Boca (Rojas), El Huracán (Rojas), Defensores (Salto), Villa Italia (Salto)

Zona 4: Círculo de Arroyo Dulce (Pergamino), Leandro N. Alem (Pergamino), Obras Sanitarias (Arrecifes), Los Vascos de Carmen de Areco (Arrecifes), Sportsman de Carmen de Areco (Arrecifes), CUSA (Salto)

Zona 5: Racing (Pergamino), Argentino de Alfonzo (Pergamino), Huracán (Arrecifes), Villa Sanguinetti (Arrecifes), Compañía (Salto), Sports (Salto)

Vale recordar que la zona 3, al igual que las 1 y 2, tendrá siete equipos, mientras que en las 4 y 5 habrá seis equipos. Por lo tanto, la organización ha planificado para ambas zonas que haya partidos interzonales, de esa forma los equipos de ambos grupos jugarán la misma cantidad de partidos que los de las zonas 1, 2 y 3.

La primera fecha

Zona 1:

Jorge Newbery vs. El Fortín

Barracas vs. Carabelas

Gimnasia vs. El Socorro

Libre: Douglas Haig

Zona 2:

Argentino (R) vs. Argentino (P)

Juventud (P) vs. Juventud (R)

Racing C vs. 9 de Julio

Libre: Porteño

Zona 3:

San José vs. Defensores

Villa Italia vs. Tráfico’s

Unión vs. Boca

Libre: El Huracán

Zona 4:

Círculo vs. Los Vascos

Obras Sanitarias vs. Sportsman

CUSA vs. Leandro N. Alem

Zona 5:

Argentino de Alfonzo vs. Sports

Huracán vs. Villa Sanguinetti

Compañía vs. Racing (P)