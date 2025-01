EL FORTÍN CONFIRMÓ LA CONTINUIDAD DE HOWLIN COMO DT

El Club Atlético El Fortín anunció oficialmente la continuidad de Gustavo Howlin como director técnico de la primera división para la temporada 2025. A su equipo de trabajo se sumará Federico Litrenta, quien ocupará el rol de ayudante de campo en primera y también asumirá como director técnico de la categoría sub 23. Además, Adolfo Penida será el ayudante de campo de la sub 23 y director técnico de la sub 17.

Desde la institución destacaron la confianza en el profesionalismo y compromiso del cuerpo técnico, claves para mantener a El Fortín en lo más alto del fútbol regional.

Inicio de pretemporada

El lunes 6 de enero, a las 19:30 horas, las categorías mayores (primera, sub 23 y sub 17) comenzarán la pretemporada en el predio del club. Este periodo de preparación será fundamental para afrontar el Torneo 5 Ligas, donde el equipo debutará en condición de visitante frente a Jorge Newbery de Rojas dentro de un mes.