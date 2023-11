EXTIENDEN MONTOS PARA CRÉDITOS PARA TRABAJADORES Y PARA JUBILADOS

A partir del lunes se podrán pedir créditos de ANSES de hasta $1.000.000 para trabajadores en relación de dependencia y de $600.000 para jubilados.

Ayer miércoles el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, junto a la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, anunciaron un aumento en el tope de los créditos para trabajadores y jubilados de hasta 150%.

Según informaron, desde el lunes aumentarán los topes de los créditos hasta los $600.000 para jubilados y $1.000.000 para trabajadores en relación de dependencia que no paguen el impuesto a las ganancias, que al día de hoy lo pagan las personas que cobren más de $1.980.000 brutos, teniendo un aumento del 50% y 150% en los montos máximos, respectivamente.

Créditos para jubilados

Los jubilados que soliciten el préstamo tendrán que pagar intereses por 29% anual, ya que la Tasa Nominal Anual (TNA) es de esa cifra. Lo podrán pagar en un plazo de 24, 36 o 48 meses con cuotas mensuales.



Requisitos:

Residir en Argentina.

Tener menos de 92 años al momento de finalizar el préstamo.



Crédito para trabajadores

En el caso de los trabajadores el primer pago se realizará 3 meses después de solicitarlo. Además, tendrá una TNA del 50%. Se podrá solicitar en 24, 36 o 48 cuotas. Lo solicitado se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta donde el solicitante reciba su salario. Según se estima, alcanzará a más de 5,4 millones de personas.



Requisitos:

Residir en Argentina en forma permanente.

Tener una antigüedad de más de seis meses en el trabajo.

Ser trabajador en relación de dependencia aportante a la ANSES (SIPA). El solicitante no puede estar en periodo a prueba, de manera eventual, discontinua o de temporada.

Contar con salarios que no superen los $1.980.000.

Ser titular de una tarjeta de crédito bancaria.

Ser mayor de 18 años y no alcanzar la edad jubilatoria al momento de cancelación total del crédito.

No superar la situación 2 de la Central de Deudores del BCRA.

No ser titular de una jubilación o pensión.