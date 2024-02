FIESTA DEL DEPORTE COLONENSE 2023

Durante la noche de ayer viernes se llevó a cabo la entrega de los reconocimientos y menciones a aquellos deportistas que se han destacados durante el año 2023. La fiesta se llevó a cabo en las instalaciones de la Villa Deportiva. Iba a ser en el Polo Cultural pero por las condiciones climáticas se decidió el cambio.

Bloque de destacados en disciplinas deportivas:

Tejo: Susana Sosa y Graciela Domingo

Ajedrez: Matias Mayé

Hockey: Guadalupe Castro

Padel: Benjamin De Martino

Rugby: Facundo Sotto.

Voley: Valentina Roganovich

Tenis: Vicente Torres

Taekwondo:

Force Taekwondo Olimpic (de Sergio Ruggero): Zoe Molina

Escuela Chulhaksan (Julian Debortili): Isaias Farias

Escuela Yin Sa ( Walter Cajal): Lautaro Lavezzi

Escuela Bjk Tawekondo (Adrian Lescano): Jeronimo Lezcano

Tiro a la Helice: Mauro Franco

Boxeo: Marco Ambruoso

Mountain Bike: Sergio Ariotti

Rural Bike: Eli Litardo y Carlos García.

Duatlón: Javier Gabarini

Triatlón: Natalia Artigau y Laura Ardisana

Atletismo: Enzo Fernandez – Sonia garcia

Ciclismo: Roman Gimenez

Natación:

Modalidad Pileta: Joaquin Ferrari

Modalidad Aguas Abiertas: Mariano Mortara

Fútbol:

Santiago Chavez – Porteño

Guadalupe Almada – Racing

Básquet: Lucas Quagliardi

Handball: Lautaro Selva y Karen Carini

Bloque Deporte Motor

Karting: Valentino Padrani

Automovilismo:

Campeón Turismo Pista 1600 Fedenor Marcelo Fernandez

Categoría TC del TC Histórico Miguel Bonifacio y Alejandro Bonifacio

Regularidad: Campeonato Argentino de ACA : Lucas Garcia y Leandro Garcia

Motociclismo: Tadeo Borrajo. Sub Campeón en Cos Santafecino y Sur Santafecino

Menciones especiales

Rugby M14 campeona desarrollo Uroba Torneo Apertura y Clausura,

M18 campeona Torneo Clausura Desarrollo Uroba , sub 16 , y plantel superior sub campeon del torneo Uroba

Voley Circulo sub18 Campeona Liga Avso (Copa Oro), sub 14 Campeona Copa de Plata, y Maxivoley masculino sub campeon Copa de oro.

Voley Primera de Racing, Campeona Categoria B Apv

Campeona Categoria A Apv

Voley Alianza Sub 16 Campeonas de la Apv, quedando en posición numero 12 del pais, Sub 14 campeona torneo Abierto de Junin.

Leonel Sing por su participación en Ciclista de Junin

Basquet Alianza sub 15 y sub 17 Campeona del año de la Apb.

Gerardo Andres Bruno, integrante de la legión argentina, representando al pais y la ciudad en Grecia. Participo de la Spartathlon, carrera que consistio en una distancia de 246km y 36 hs maximas para finalizarla.

Equipo Senior Racing Club, campeon categoria +40 y categoria +50

Equipo futbol Senior Barracas, categoria +35, campeon de la Copa America realizada en Pergamino

Leonardo Ppolini, trail running en Alpa Corral 42 km primer puesto, 2do en la general en La Cumbrecita, primero en la categoria.

Juan Obia, medalla de bronce en la categoría elite 2 3000mts y medalla de oro, de la categoría elite 2, en la modalidad vueltas puntables, en Mar del Plata

Santiago Flores, ascenso a la Liga Profesional del futbol argentino con el equipo mendozino, Independiente de Rivadavia.

Mami hockey Barracas, campeonas de Torneo Internacional Ciudad de Cordoba, campeonas Torneo en Villa Elisa, Entre Rios, Club San Jorge.

Basquet femenino de Circulo Italiano Las Buitres, por su participacion del Torneo de Maxibasquet femenino 2023

Martina Barzotti por lograr el primer puesto en el torneo infernales de Guemes en la localidad del Carril, Salta en la disciplina powerlifting,

Matias Martinez licencia de boxeador profesional.

Bloque Juegos Bonaerenses

Atletismo: Jorgelina Sosa, medalla de oro en lanzamiento de bala

Tercer Edad: en buraco Lidia Iriarte

Natación, Joaquín Ferrari (100 mts libre) Medalla plata

Natación, Genaro Marcantonio (100 mts mariposa) Medalla de plata

Natación, Juan Medina (200 libres) Medalla de plata

Natación, Emiliano Montardit (100 mts pecho) Medalla de plata

Campeones del futbol local 2023

Sub 11 – 9 de julio

Sub 12 – El Fortin

Sub 13 – Porteño

Sub 15 – El Ffortin

Sub 17 – Barracas

Primera femenina Racing Club

Reserva Racing Club

Primera Porteño FC