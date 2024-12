IOMA Y UN NUEVO CONVENIO CON FEMEBA

La obra social de la provincia IOMA y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) suscribieron un nuevo convenio que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2025.

Este nuevo acuerdo, rubricado por el presidente de IOMA, Homero Giles, y tras el corrimiento de la presidencia de la entidad de Guillermo Cobián, por el vicepresidente de la FEMEBA, Sandro Scafatti, establece la eliminación de la intermediación económica de la Federación permitiendo que los pagos del IOMA se realicen directamente a los círculos médicos.

Hoy en la sede central del IOMA ubicada en La Plata, se suscribió una nueva acta acuerdo que da por terminado el actual convenio con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, el que establece las siguientes condiciones que solicitaba el IOMA para garantizar las prestaciones y servicios médicos por las que paga en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Este convenio busca mejorar la accesibilidad para el universo afiliatorio de los servicios médicos. El objetivo principal es asegurar el derecho a la salud de las y los afiliados y optimizar los recursos económicos de la obra social.

IOMA tiene convenio con la FEMEBA desde el 8 de julio de 1959 y en todas las décadas transcurridas en esta relación contractual siempre a la Federación se le reconoce la representación gremial de sus asociados, como se lo hace en este nuevo acuerdo pero también, cabe decir, que siempre fue intermediaria económica entre la obra social y las y los profesionales que prestan servicios.

Es la primera vez en 65 años que se elimina esa intermediación económica. No es poca la inversión económica que realiza el IOMA todos los meses. Pero como se ha dicho muchas veces, la obra social tiene la responsabilidad y obligación de que esos recursos sean bien administrados ya que son el resultado del aporte de las personas afiliadas que sostienen el sistema solidario que posibilita que todos reciban la misma atención sin importar el valor de su contribución económica.

El cambio en el convenio entre el IOMA y la FEMEBA se da como resultado y la exigencia de la obra social de garantizar una mejor gestión de los recursos que mes a mes pone a disposición el Instituto con el fin de dar el mejor servicio médico a los más de dos millones de personas afiliadas. Por otra parte también propone una mayor transparencia en la administración de estos recursos que deben llegar a las y los profesionales de la salud en tiempo y forma. Las medidas nuevas suscriptas en el convenio, beneficiará a las y los afiliados al IOMA, asegurando un acceso más directo y controlado a la atención médica.

Aspectos Clave del Nuevo Convenio

Eliminación de la Intermediación: Los pagos por prestaciones médicas se harán directamente a los círculos médicos que adhieran al convenio.

Reempadronamiento de Profesionales: Se llevará a cabo un re-empadronamiento de las y los profesionales médicos.

Compromiso de No Cobros Indebidos: Las y los profesionales médicos tendrán que firmar una declaración jurada mediante la que se comprometen a no cobrar montos o ningún tipo de sumas dinerarias a las y los afiliados que no estén debidamente autorizados.

Uso de Herramientas Electrónicas: Las y los profesionales deberán enviar digitalmente las prestaciones en tiempo real para su auditoría por parte del IOMA. También se comprometen a utilizar la receta electrónica y otros sistemas para optimizar el control.

Facturación Electrónica: Se implementará un sistema de facturación electrónica que garantizará la correcta distribución de los fondos a los profesionales después de realizar las retenciones de ley que correspondan.

Representación gremial de la FEMEBA: La Federación mantendrá la representación gremial para aquellos círculos que lo deseen y adhieran. También se compromete a apoyar la implementación de herramientas digitales para el correcto control de lo que paga IOMA mensualmente.

Los antecedentes

En septiembre de 2024, el Directorio de la obra social de IOMA resolvió finalizar su convenio con la FEMEBA en Junín y establecer un convenio directo con el círculo médico local. El directorio de IOMA explicó en la resolución que la decisión se basó en los problemas de acceso a la atención médica por parte de las afiliadas y afiliados. También por la detección de cobros indebidos; falta de profesionales y dificultades para obtener turnos, además de la negativa de la FEMEBA a usar sistemas digitales para el control de prestaciones y pagos.

Como siempre lo ha manifestado el IOMA no hubo falta de diálogo por parte de la obra social, sino la exigencia de que la Federación distribuyera los recursos económicos ecuánimemente entre las y los profesionales que prestan atención médica al universo de afiliación en toda la Provincia. Igual calidad y acceso al derecho a la salud.