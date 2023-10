PERGAMINO: A 128 AÑOS DE LA DECLARACIÓN COMO CIUDAD Y AUTOPISTA NUEVA

Pergamino, ahora más cerca y Howard Johnson lo celebra. Situado en la ”Capital Nacional de la Semilla”, Howard Johnson Hotel Pergamino es una excelente elección para aquellos que visitan o deseen conocer la principal región agrícola de Argentina. ¿Por qué visitar Pergamino y alojarse en este hotel? Te lo contamos.

Pergamino, declarada ciudad el 23 de octubre de 1895 (128 años), por ley del Senado y de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires y es cabecera del partido homónimo. A 230 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 110 km de la ciudad de Rosario, a 74 km de San Nicolás de los Arroyos y a 280 km de la ciudad de La Plata, la capital provincial entre otros destinos.

A fines de septiembre del corriente año, la ciudad celebró la inauguración de la Autopista sobre la RN 8 que une las localidades bonaerenses de Pilar con Pergamino. Dicha ruta es un corredor troncal de Buenos Aires que vincula a la provincia con Santa Fe, Córdoba y San Luis, y cumple una triple función para el traslado de cargas industriales, comerciales y pasajeros de larga distancia. La finalización de esta autopista permite conectar los municipios de Pilar, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes y Pergamino. La obra también otorga mayor seguridad vial a la traza y agiliza la circulación para vehículos livianos y pesados, además de potenciar el desarrollo comercial y fortalecer la competitividad productiva, en esta zona clave para la producción agro-ganadera del norte bonaerense y el sur santafesino. Esta obra ya habilitada para el tránsito hace que el viajero que sale desde Buenos Aires desde acceso norte, por ejemplo, llegue hasta el hotel en solo 1.30 hs.

Howard Johnson se une a esta inauguración y al festejo del 128° Aniversario de su designación como ciudad invitando a conocerla y hospedándose en el hotel situado a solo 7 km al sur del centro de la ciudad, a pocos minutos de la Plaza 9 de Julio y la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, de los tentadores restaurantes y las animadas opciones de entretenimiento del centro. El hotel está situado en el centro de un parque de 4 hectáreas, rodeado de naturaleza lo que garantiza un excelente descanso y destacándose por su espíritu, calidez y atención personalizada.

Promoción 128° Aniversario Pergamino.

Desde el hotel invitan a conocer la ciudad ofreciendo esta promoción, para viernes y sábados válido hasta el 31 de octubre que incluye: desayuno buffet, playa de estacionamiento semicubierta, piscina climatizada (viernes, sábado y domingo), sauna seco (viernes, sábado y domingo), piscina IN OUT, solárium, play room (ping pong/metegol), Wifi Free. Todo esto en base habitación Single o Doble y si existiese un pasajero adicional se paga un extra compartiendo el mobiliario existente con los adultos. Incluye desayuno buffet. La reserva NO requiere pre-pago y se aceptan pagos en efectivo, débito y crédito.

Marcelo Torti, director del hotel comenta “Pergamino es una ciudad para pasear, conocer e ideal para reuniones corporativas, por lo que nuestro hotel se presenta como el destino apropiado para recibirlos y que gocen de un merecido y plácido descanso luego de un día de actividad laboral o de turismo. Visitar Pergamino es descubrir lo que la ciudad tiene en concepto de turismo y servicios”.

Descubrir y conocer Pergamino.

El Partido posee un gran atractivo para el turismo, ya que durante su estancia le ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de una ciudad moderna, segura y con grandes atractivos y posibilidades de esparcimiento, la remembranza a nuestras costumbres y tradiciones, la posibilidad de disfrutar de paseos y recorridos al aire libre y de una riqueza patrimonial y cultural tanto tangible como intangible; entre tantas otras cuestiones que posicionan a Pergamino como un gran centro turístico de fin de semana.

Asimismo, los doce pueblos rurales que integran el Partido de Pergamino constituyen un gran atractivo de turismo rural. Sus calles guardan relatos de la rica historia de las localidades cuya fundación en la mayoría de los casos estuvo vinculada al trazado del ferrocarril en el interior del país, de sus instituciones y ciudadanos ilustres, de sus costumbres. Algunos guardan celosos en sus caminos rurales grandes cascos de estancias que cuentan grandes historias de sus propietarios y visitantes. En todos, la posibilidad de realizar paseos al aire libre y de disfrutar de la flora y fauna y del paisaje rural está a la orden del día.

Lugares para visitar en Pergamino: