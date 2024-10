SAN PEDRO EN ALERTA POR UNA SUPUESTA ESTAFA QUE TIENE A GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA

La localidad bonaerense está en boca de todos los medios nacionales debido a una estafa piramidal donde casi un tercio de su población, alrededor de 15 mil personas están involucrada en este nuevo sistema Ponzi.

El programador y periodista Maximiliano Firtman fue quien dio el alerta tras una investigación, en la red social X (ex Twitter) sobre el desarrollo en San Pedro de un esquema piramidal al estilo Ponzi que involucra a miles de personas de la localidad de San Pedro.

Los denunciantes afirman haber invertido sus ahorros en una criptomoneda denominada «Rainbowex», que promete un rendimiento en dólares, y ahora temen que su dinero no solo no crezca, sino que nunca pueda ser recuperado.

Según los involucrados, este sistema de «trading» consiste en que los usuarios compren su cripto, ya que paga entre un 1% y un 2% diario, un incremento muy por encima de lo que ofrecen los bancos y esto les daría un rendimiento anual en pesos del 3000%, algo imposible.

La dinámica es similar a otras estafas, los usuarios que invierten deben reclutar a nuevos participantes.

Lo llamativo de esta estafa en particular no solo tiene que ver con la cantidad de personas involucradas sino con el pueblo en particular ya que una de cada tres personas fue estafada por promotores de Knights Consortium, que es la plataforma a la que los ciudadanos de San Pedro le confiaron su dinero.

En ese sentido, toda la comunidad de San Pedro está en alerta y según trascendidos los estafados habrían descubierto la situación tras asistir a una de las presentaciones de Knight Consortium en Buenos Aires, donde se entregaron dinero a las personas que más dinero habían puesto y se contrató a «dos actores polacos para hacerse pasar por los directivos de la empresa.



¿Cómo funciona un esquema Ponzi?

El esquema de Ponzi es un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido.

Los esquemas de Ponzi se conocen por Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a muchas personas en los años 20 en Estados Unidos. Sin embargo, ya se utilizaban antes. En Madrid, el primer sistema de Ponzi del que se tiene noticia, se estableció por Baldomera Larra, hija de Mariano José de Larra.

Conocida por ser la autara del primer fraude piramidal de la historia, todo empezó con un negocio de préstamos. De familia precaria, tenía que pedir dinero por el que siempre pagaba un alto interés. Cansada de esta situación decidió ser ella quien emprendiese un negocio de préstamos que rápidamente cogió fama. Se cree que llegó a recaudar 22 millones de reales y fue conocida más allá de las fronteras nacionales.

Su negocio se fue a pique en diciembre de 1876, cuando decidió desaparecer con todo el dinero que pudo. Dos años más tarde fue detenida y llevada a juicio. El testigo lo recogió Carlo Ponzi, quien bautiza la estafa unos años más tarde creo su propio negocio piramidal.

Las características del sistema son las siguientes. En un sistema Ponzi nos encontramos que una persona (ya sea física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes.

La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, de desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.

La mejor forma de no caer en un sistema Ponzi es desconfiar de rentabilidades demasiado altas con respecto a las que ofrece el mercado. Ya que este se convierte en el principal reclamo de los estafadores: ganancias exuberantes. También debemos de asegurarnos de lo que compramos, para lo que resulta imprescindible leer los contratos con detenimiento.