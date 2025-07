TORNEO 5 LIGAS: BARRACAS CAYÓ Y RACING DIO EL GOLPE EN SALTO

Este fin de semana se disputaron los partidos de ida de los cuartos de final del Torneo 5 Ligas, con los dos representantes colonenses jugando como visitantes en la ciudad de Salto. Barracas sufrió una dura derrota, mientras que Racing consiguió un triunfo clave de cara a la vuelta en el próximo encuentro de local.

El Rojo de Martín Pérez visitó a Compañía General y se volvió con una pesada derrota por 3 a 0. El equipo local fue contundente con goles de Nicolás Colombini, Esteban Colombini y Salinas, y dejó la serie muy cuesta arriba para los colonenses. Si bien Barracas ya supo dar vuelta una serie en octavos —tras caer en la ida y remontar como local frente a Villa Italia—, esta vez el rival es de otra jerarquía. A pesar del panorama adverso, aún restan 90 minutos para intentar la hazaña en el Estadio Miguel Morales.

Por su parte, Racing de Mecozzi dio la nota al vencer como visitante a Sports, otro de los pesos pesados del certamen, que venía de eliminar a Argentino de Rojas. Con goles de Ferreyra y De Martino, la Academia se impuso 2 a 0 y quedó bien posicionada para definir en el Coloso el próximo fin de semana, donde un empate le bastará para meterse en las semifinales.

Todos los resultados de la ida – Cuartos de final:

CUSA 1 (Giménez) vs. Racing P 1 (Lanche)

Jorge Newbery 2 (Mangione y Álvarez) vs. Defensores 3 (Villalba, Naya y Sarmiento)

Compañía 3 (Nicolás Colombini, Esteban Colombini y Salinas) vs. Barracas 0

Sports 0 vs. Racing C 2 (Ferreyra y De Martino)

Los equipos definirán su pase a semifinales el próximo fin de semana, en una jornada que promete emociones fuertes y definiciones abiertas