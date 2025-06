TORNEO 5 LIGAS: RACING Y EL FORTÍN AVANZAN A LOS OCTAVOS DE FINAL; PORTEÑO QUEDÓ ELIMINADO EN ROJAS

Durante el fin de semana tuvo lugar el fin de la primera etapa definitoria del certamen para los equipos colonenses, de los cuales dos de ellos quedaron entre los 16 mejores del torneo.

El viernes por la noche, en Plaza Mitre, Los Tigres dirigidos por Gustavo Howlin volvieron a imponerse sobre Juventud de Rojas, como ya lo habían hecho en el partido de ida, y lograron así la clasificación a los octavos de final.

El encuentro de vuelta terminó 3 a 2 a favor de Club Atlético El Fortín, que se impuso también en la definición por penales por 5 a 3.

La acción continuó el sábado por la noche en el Coloso, donde Racing de Colón recibió a Argentino de Pergamino. Con la ventaja obtenida en el primer cruce, «La Academia» igualó 1 a 1 y selló su pase a la próxima ronda con un global de 4 a 2.





Finalmente, el domingo Porteño viajó a Rojas con la ilusión intacta pero no logró contener el poder ofensivo de Jorge Newbery, que lo goleó por 4 a 0.

Así quedaron los cruces de octavos:

Carabelas vs. CUSA

El Fortín vs. Racing (P)

Villa Italia vs. Barracas

Juventud P vs. Compañía

Tráfico´s vs. Defensores

Unión vs. Jorge Newbery

Obras Sanitarias vs. Racing (C)

Sports vs. Argentino R