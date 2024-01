UNA FAMILIA PIDE JUSTICIA YA QUE DESDE HACE UN AÑO NO VE A SU SOBRINA

Antonela Perak, de Colón se comunicó con 02473 para dar a conocer el caso que vive su hermano Nicolás de Pergamino junto a su familia. Desde hace 11 meses no ve a su hija de 4 años.

La familia Perak hace casi un año que no ven a la menor de 4 años. Les perdieron el rastro a ella y a su mamá, a quien pide que reflexione para llegar a un acuerdo y volver a ver a la niña.



Antonela junto a su hermana y su mamá decidieron acudir a los medios de comunicación y contar su situación y «ser escuchados desde otro lado».

Señaló que se hizo todo lo legalmente posible sin éxito. «Se hicieron denuncias, se pidió un régimen de visitas, hubo audiencias, incluso Cámara Gesell para mi sobrina y ella (la mamá) no la llevó. Hoy se mudó y no sabemos donde está«.



Te dejamos la entrevista a Antonella Perak: