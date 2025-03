WALDEMAR GIORDANO ADMITIÓ HABER RECIBIDO UN MUNICIPIO ENDEUDADO

Con un discurso del intendente, el pasado viernes el Honorable Concejo Deliberante de Colón abrió oficialmente el nuevo período legislativo. El intendente municipal de Colón se refirió al contexto nacional, provincial y local en el cual asumió en diciembre del 2023. Adelantó que el gobernador Axel Kicillof entregará un nuevo camión como también el traspaso de la obra del CDI desde la Nación a la provincia, entre otros temas.

«No puedo referirme a la realidad local sin contextualizar las medidas nacionales», indicó luego de iniciar su alocución agradeciendo a quienes lo acompañan en su gestión. «No es excusa, es contexto». Seguidamente relató como funciona el sistema tributario y recaudatorio en Argentina. «Es plata que se va y no vuelve a Colón».

«El 35% de cada litro de combustible que ustedes y nosotros cargamos se lo queda el estado nacional y no lo devuelven. De 50 mil pesos de un tanque de combustible de un auto mediano promedio más de 15000 pesos se van y no vuelven.«

«Nosotros tenemos una tasa al combustible y todos los dias mostramos, no nos alcanzan las horas del dia para mostrar lo que estamos haciendo con los recursos de los colonenses con el plan reparar».

«Del gobierno nacional desde que nosotros asumimos el 9 de diciembre de 2023 el envío de fondos a este municipio como a todos los municipios de la nación ha sido cero. La cantidad de pesos cero».

Hagan pedidos de informes a la Nacion que le devuelva cuánto envió en recursos económicos al pueblo de Colón. A ningún municipio le llego. No es que disminuyó, disminuyó a cero».

Indicó que antes del gobierno de Javier Milei, los ingresos de los municipios se obtenían de la siguiente manera; un 70 por ciento de la provincia de Buenos Aires, un 15 % de ingresos propios y un 15 por ciento de la Nación. «Es decir, que de 1000, 150 tenían que venir de la Nación. Esos 150 todos los meses no vienen desde hace 15 meses y no va a venir, porque así lo había dicho«.

Con respecto a la obra pública, recordó que hay dos obras nacionales frenadas. «A una le pusimos cartelito a la otra no le pusimos cartelito».

Mencionó que la obra de la planta depuradora que ya estaba lista para licitar se cayó, al igual que el CDI que está abandonado en el Bv. 50 con la leyenda «obra frenada por el estado nacional».

El desagüe fluvial es otra de las obras que se necesitan sobre todo en el Barrio Las Lilas. «Es una obra fundamental que en vez de retomarse se abandona. Es una obra que hace falta y vaya que hace falta (…) Preguntenle a los vecinos si hace falta la obra?».

Siguiendo en el orden de la obra pública confirmó la firma de un convenio para obtener 400 millones de pesos para agregar al programa Reparar. Pidió además, que cuando se realicen las licitaciones de este desembolso haya más presentes para garantizar más transparencia.

Se inició el segundo CFI para realizar un nuevo código de ordenamiento a través de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata. El objetivo es urbanizar un montón de lugares que son necesarios para que los vecinos puedan construir. «Necesitamos meternos en el mercado inmobiliario a través de la urbanización planificada. La Tierra está, uno sale y ve que hay tierra para acá que hay tierra para allá, que hay tierra para otro lado»

Adelantó que, a partir de la construcción de las 66 viviendas, cuyo primer ladrillo en esta gestión se estaría colocando este mes, el Ejecutivo buscará generar lotes con servicios.

«No saben la carga que es tener 66 viviendas ahi frenadas y no sabíamos si la podíamos terminar o no. Las vamos a terminar este año».

Como el sistema de red de agua y de cloacas están colapsadas, el barrio contará con cisternas con bombas de extracción y biodigestores. Para ello, el DE está gestionando los costos y la financiación.

En materia de salud, indicó que se iniciaron gestiones para construir una salita para el Barrio Belgrano. Además, de la posibilidad de adquirir una nueva ambulancia de alta complejidad.

Destacó el trabajo territorial en salud comunitaria y en prevención y enfatizó que en Colón no hay casos de dengue aún.

En el mismo orden, destacó el funcionamiento del Hospital Municipal.

En educación, remarcó que se pudo conseguir una nueva casa del estudiante en La Plata. «Años

renegando, los concejales lo saben, lo que pasaba en la ciudad de La Plata renegando con que se caía a pedazos con que las paredes eran una humedad total, con que estaban electrificadas con que tenían el gas cortado. Conseguimos una casa mejor, más grande más nueva para que los pibes tengan una oportunidad más de ir a concretar sus sueños».

Agregó que en política educativa se continuaron con el aporte de las becas municipales, del Boleto Estudiantil y la ayuda a estudiantes de las localidades del partido.

Recordó el anhelo de la creación de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 en el Arbolito, cuyo proyecto se frenó y se están reflotando dichas gestiones.

En cuanto a Seguridad, señaló que están a la espera de la colocación de los radares en Ruta Nacional N° 8. «Ibamos a poner radares y Vialidad Nacional no se si nombró jefe hasta el dia de hoy, pero nos falta una firma fundamental porque la ruta 8 es nacional, las banquinas son nacionales, entonces necesitamos de ese permiso.»

Si bien, del tema tránsito en la ciudad no se explayó demasiado, sin embargo, mencionó que desde el inicio de la gestión tanto Guardia Urbana como Tránsito trabajan separado coordinado por una secretaria de seguridad.

En Medio Ambiente, anunció que antes de Junio estaría lista la primer planta de osmosis inversa en Colón. También destacó los programas como EcoCanje y la intervención con las escuelas.

En Deportes, resaltó los distintos talleres deportivos que se implementan, las mejoras en el Gimnasio de la Villa Deportiva, y el Campeonato de Canotaje que es la segunda vez que tuvo su paso por nuestra ciudad y que el Lago de Colón seguirá siendo protagonista de dichos eventos.

Cultura fue otro tema que abordó. La relación continua con el Instituto Cultural y el anuncio de una sorpresa para el 1 de Mayo. Fecha en que se celebra el aniversario del Polo Cultural junto a los trabajadores y trabajadoras en su dia.

Y por ultimo, hizo un pasaje por el ambito politico nacional y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Párrafo aparte lo tuvo en dos oportunidades, cuando Giordano dio a entender que cuando la gestión asumió en diciembre del 2023 el municipio estaba endeudado (algo que nunca lo había blanqueado) y que durante estos meses se logró un superávit. «Yo estoy orgulloso de este equipo que hemos conformado a lo largo del tiempo. Sepan (esto tengo que decirlo) vamos adquiriendo experiencia acá no hay escuelas para intendentes, no hay escuelas para departamentos ejecutivos nuevos, no las hay. Vamos adquiriendo los recursos en un contexto de recortes no tiramos la manteca al techo, pero pasamos de estar endeudados a tener un superávit. Eso es magia directamente.»



Dicha información se encuentra disponible en la página web de la Municipalidad de Colón.