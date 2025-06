ANTE EL FRÍO, LA COOPERATIVA ELÉCTRICA DE COLÓN RECOMIENDA UN USO RESPONSABLE DE LOS ARTEFACTOS DE CALEFACCIÓN

Ante las bajas temperaturas que se registran en la región, desde la Cooperativa Eléctrica de Colón emitieron una serie de recomendaciones para cuidar el consumo energético durante los días de frío intenso.

“En invierno, el uso de estufas, caloventores y aires acondicionados en modo calor aumenta considerablemente, lo que puede disparar el consumo eléctrico si no se utilizan de forma adecuada”, advirtieron desde la entidad.

A continuación, detallaron cuánto consumen los artefactos de calefacción más comunes y cómo utilizarlos de forma eficiente:

Caloventor: rápido y eficaz, pero de alto consumo (alrededor de 2000 W). Se recomienda para usos puntuales y no continuos.

Estufa de cuarzo: calienta por radiación, con un consumo de entre 800 y 1200 W. Ideal para ambientes pequeños y cerrados.

Aire acondicionado en modo calor: si es del tipo inverter, puede ser más eficiente que una estufa eléctrica (consume entre 1000 y 2000 W). Se recomienda mantener la temperatura en 20°C, ya que cada grado extra incrementa el consumo hasta un 7%.

Radiador eléctrico: brinda un calor parejo, aunque consume bastante (entre 1500 y 2500 W). Se sugiere para ambientes chicos y bien aislados.

Panel calefactor: uno de los sistemas más eficientes (400 a 600 W). Es útil como complemento o en espacios bien aislados.

Consejos útiles para evitar derroches:

Cerrá puertas y ventanas para conservar el calor en el ambiente.

Si solo usás calefacción eléctrica, no es necesario ventilar como con artefactos a gas, ya que no hay combustión ni consumo de oxígeno.

Desde la Cooperativa recordaron que “elegir bien cómo calefaccionar tu casa no solo ayuda a cuidar tu bolsillo, sino también tu salud y el medioambiente”.

Con estas recomendaciones, buscan acompañar a la comunidad en un invierno que ya se presenta con temperaturas muy por debajo del promedio.