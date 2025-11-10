COLÓN: APREHENDEN A UN MENOR POR AMENAZAS AGRAVADAS Y ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD

Un adolescente de 15 años fue aprehendido este sábado por la noche en Colón, acusado de protagonizar un violento episodio que incluyó amenazas con un arma blanca y agresiones a personal policial.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 22.00 hs del sábado 8 de noviembre, cuando el joven se presentó en una vivienda ubicada en calle 55 y 9, donde reside un hombre de 37 años a quien habría amenazado de muerte mientras exhibía un cuchillo.

Al llegar al lugar e intentar identificarlo, el menor se tornó agresivo con los efectivos, profiriendo amenazas de muerte y arrojando varios golpes de puño contra uno de los uniformados, alcanzando a impactar uno de ellos en el pecho del agente.

El efectivo fue examinado por el médico de policía, quien constató que no presentaba lesiones. Tampoco se registraron daños materiales.

Intervino la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, que dispuso las diligencias de rigor y la posterior entrega del menor a su progenitor.