VECINOS PIDIERON MEDIDAS URGENTES POR LA INSEGURIDAD VIAL EN EL HCD Y LA SESIÓN FUE INTERRUMPIDA POR LA DESCOMPENSACIÓN DE UN CONCEJAL

Con el recinto colmado por vecinos, el Honorable Concejo Deliberante de Colón vivió en la noche lunes una intensa 17ª sesión ordinaria, en la que se presentó un proyecto de ordenanza, por iniciativa de particulares que propone un marco integral para mejorar la seguridad vial y el orden en la ciudad, tomando como base normativa nacional y provincial.

El “Programa Municipal de Convivencia y Movilidad Segura”, que cuenta con 38 artículos, fue ingresado formalmente al orden del día por pedido de los vecinos, quienes reclamaron su tratamiento en comisión “con pronto despacho” ante la creciente preocupación por los siniestros y conductas imprudentes en la vía pública.

Durante el debate, el concejal Gonzalo Giuli destacó la participación ciudadana y subrayó que el proyecto refleja “la necesidad de poner límites a quienes incumplen las normas y ponen en riesgo la vida de los colonenses”. También resaltó el reconocimiento hacia los agentes municipales y funcionarios que “a menudo sufren agresiones o destrato durante los controles”.

Giuli propuso que el expediente sea tratado en comisió previo a la convocatoria a una reunión ampliada con dos o tres representantes de los vecinos autoconvocados para este miércoles 12 de noviembre, con participación de integrantes del Ejecutivo, policía, fiscalía, juzgado de faltas.

Desde la oposición, el concejal Marcelo Villa calificó la jornada como “histórica”, señalando que “por primera vez los vecinos se organizaron para exigir soluciones concretas”. Recordó que su bloque viene reclamando desde 2024 un plan integral de tránsito y seguridad vial.

“Advertimos que esto iba a pasar. El Ejecutivo no escuchó. Hoy la gente se cansó y presentó una propuesta seria, bien fundamentada y con espíritu constructivo”, sostuvo.

Villa pidió que el proyecto sea tratado con urgencia y cuestionó la falta de coordinación entre las áreas municipales y la Policía Comunal. A lo que el concejal Giuli, en respuesta volvió a insistir en el pase a comisión para generar un nuevo proyecto para que no se pisen las ordenanzas.

El debate se desarrollaba con momentos de fuerte tensión, con abucheos por parte del público hacia Giuli, cuando una descompensación del concejal del bloque del oficialismo obligó a interrumpir la sesión. Fue asistido y luego trasladado por personal médico de emergencias del Hospital Municipal.

Finalmente, el cuerpo deliberativo resolvió convocar a una reunión de trabajo el próximo miércoles 12 de noviembre a las 20.00 hs entre la Comisión de Tránsito, funcionarios del Ejecutivo y los vecinos impulsores del proyecto, para analizar en detalle cada artículo del “Programa de Convivencia y Movilidad Segura”.