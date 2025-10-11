COLÓN CONMEMORARÁ EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL CON ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

- por 02473 noticias 53

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, desde la Dirección de Salud Mental y el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos se llevan adelante diversas acciones destinadas a la promoción, prevención y orientación frente a situaciones vinculadas a la salud mental en la comunidad.

Entre las actividades más destacadas, continúa desarrollándose en las escuelas secundarias el programa “La salud mental la hacemos entre todos y todas”, un espacio de encuentro con adolescentes donde se abordan temas como la prevención del suicidio, el consumo problemático —de sustancias, digitales y ludopatía—, el bullying y distintos malestares sociales.

Además, se anunció que el sábado 25 de octubre se realizará el 3° Festival de Salud Mental, una propuesta abierta a toda la comunidad cuya invitación será difundida en los próximos días.

Desde el área remarcaron la importancia de hablar sobre salud mental y de seguir generando espacios de diálogo, contención y participación, promoviendo el bienestar integral de cada persona.

Visitas 53

Entradas relacionadas

COMENZÓ EN COLÓN EL PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR BONAERENSE 2025

DÍA DEL ODONTÓLOGO EN ARGENTINA

SE CONFORMÓ EL COMITÉ DE LA CUENCA HÍDRICA DEL RÍO ARRECIFES CON PARTICIPACIÓN DE INTENDENTES DE COLÓN Y LA REGIÓN

Acerca de 02473 noticias

View all posts by 02473 noticias