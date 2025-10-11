COLÓN CONMEMORARÁ EL DIA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL CON ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, desde la Dirección de Salud Mental y el Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos se llevan adelante diversas acciones destinadas a la promoción, prevención y orientación frente a situaciones vinculadas a la salud mental en la comunidad.

Entre las actividades más destacadas, continúa desarrollándose en las escuelas secundarias el programa “La salud mental la hacemos entre todos y todas”, un espacio de encuentro con adolescentes donde se abordan temas como la prevención del suicidio, el consumo problemático —de sustancias, digitales y ludopatía—, el bullying y distintos malestares sociales.

Además, se anunció que el sábado 25 de octubre se realizará el 3° Festival de Salud Mental, una propuesta abierta a toda la comunidad cuya invitación será difundida en los próximos días.

Desde el área remarcaron la importancia de hablar sobre salud mental y de seguir generando espacios de diálogo, contención y participación, promoviendo el bienestar integral de cada persona.