COLONENSE SERA EVALUADOR DE UN CERTAMEN NACIONAL «SUEÑOS DE RADIOS»

- por 02473 noticias 33

El certamen “Sueños de Radio”, organizado por Cadena 3 Argentina, es una iniciativa educativa que busca fomentar la creatividad y la participación de estudiantes de escuelas secundarias, públicas y privadas, ubicadas en localidades de hasta 100.000 habitantes. El concurso propone la creación de una “demo” de programa radial, brindando previamente capacitación y apoyo en producción de contenidos para docentes y alumnos.

En esta edición, Walter Pisacco, director de FM Identidad de Colón y socio adherente de Cadena 3 Argentina, fue convocado como uno de los más de 70 evaluadores que tendrá el certamen, cuyo objetivo es descubrir nuevas voces y talentos en todo el país.

El equipo de evaluadores está compuesto por adherentes de todas las señales de Cadena 3 Argentina, periodistas, locutores, docentes, historiadores y representantes de organizaciones como RIL, CREA, Cippec, Argentinos por la Educación, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Grido y Grupo Sancor Seguros, además de los ministerios de Educación de Córdoba, Jujuy y Santa Fe.

El jurado de especialistas es presidido por Carlos Molina, miembro del directorio de Cadena 3, consejero de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y miembro de ARPA. También lo integran figuras como Soledad Pastorutti, el locutor Lalo Mir y representantes de Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, entre otros.

Visitas 33

Entradas relacionadas

PAVIMENTARÁN ACCESO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA N°6

LA UBA BRINDARÁ TALLERES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO DE SECUNDARIA DE COLÓN

EL UPD EN COLÓN SE DESARROLLÓ CON NORMALIDAD

Acerca de 02473 noticias

View all posts by 02473 noticias