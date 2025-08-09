COLONENSE SERA EVALUADOR DE UN CERTAMEN NACIONAL «SUEÑOS DE RADIOS»

El certamen “Sueños de Radio”, organizado por Cadena 3 Argentina, es una iniciativa educativa que busca fomentar la creatividad y la participación de estudiantes de escuelas secundarias, públicas y privadas, ubicadas en localidades de hasta 100.000 habitantes. El concurso propone la creación de una “demo” de programa radial, brindando previamente capacitación y apoyo en producción de contenidos para docentes y alumnos.

En esta edición, Walter Pisacco, director de FM Identidad de Colón y socio adherente de Cadena 3 Argentina, fue convocado como uno de los más de 70 evaluadores que tendrá el certamen, cuyo objetivo es descubrir nuevas voces y talentos en todo el país.

El equipo de evaluadores está compuesto por adherentes de todas las señales de Cadena 3 Argentina, periodistas, locutores, docentes, historiadores y representantes de organizaciones como RIL, CREA, Cippec, Argentinos por la Educación, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Grido y Grupo Sancor Seguros, además de los ministerios de Educación de Córdoba, Jujuy y Santa Fe.

El jurado de especialistas es presidido por Carlos Molina, miembro del directorio de Cadena 3, consejero de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y miembro de ARPA. También lo integran figuras como Soledad Pastorutti, el locutor Lalo Mir y representantes de Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, entre otros.