CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

La Unión de Educadores de Colón (UEC), adherida a FEB, convoca a sus afiliados a la Asamblea Extraordinaria que se realizará el lunes 8 de septiembre de 2025 a las 10:00 hs en la sede gremial (calle 19 N° 732, Colón).

En el orden del día se tratará la designación de firmantes del acta y la elección de la Junta Electoral, encargada de organizar y fiscalizar el proceso de renovación parcial de autoridades de la Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y precandidaturas para el Consejo Directivo de FEB.



