LA LIGA DEPORTIVA DE COLÓN CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Será el 11 de diciembre en la sede social, con elección de autoridades y tratamiento de balances.

La Comisión Normalizadora de la Liga Deportiva de Colón convocó formalmente a todos sus socios y socias a participar de la Asamblea General Ordinaria, en el marco del expediente de normalización N° EXP-46723/14 – 8, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre de 2025, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 en segunda, en la sede social de la entidad, ubicada en calle 23 y 43 N°447 de la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires.

Durante la Asamblea se abordará el siguiente orden del día:

Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea.

Sometimiento al artículo 13 de la Disposición 52/16, que dispone la presentación de los últimos cinco ejercicios contables cerrados previos al inicio del procedimiento de normalización.

Consideración de la memoria, inventario y balance general correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024.

Aprobación de la gestión de la Comisión Normalizadora.

Elección total de los cargos de Comisión Directiva conforme lo establece el estatuto.

Elección total de los cargos de la Comisión Revisora de Cuentas, también conforme lo dispuesto estatutariamente.

Desde la Comisión Normalizadora remarcaron la importancia de la participación de los socios para completar el proceso de regularización institucional y renovar las autoridades de la histórica entidad deportiva colonense.