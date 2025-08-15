DE LESIONES LEVES A ABUSO SEXUAL AGRAVADO: DETIENEN A TRES HOMBRES EN COLÓN

Un grave caso que inicialmente fue investigado como lesiones leves derivó en una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas en grado de tentativa, tras nuevas pruebas reunidas por la Justicia.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 11 de agosto, cuando una joven de 22 años ingresó a la guardia del hospital local con dos heridas cortantes en la cabeza, que fueron suturadas. La víctima señaló que la agresión se produjo en una obra en construcción ubicada en calle 50 y 7, en Colón. En ese momento, la UFI N° 2 había iniciado las actuaciones bajo la carátula de lesiones leves.

Sin embargo, ayer jueves 14 de agosto, luego de declaraciones testimoniales y avances en la investigación, la Fiscalía recaratuló la causa a “Abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, en grado de tentativa”. Con órdenes de allanamientos, secuestro y detención emitidas por el Juzgado de Garantías N° 3, personal de la EPC Colón, SubDDI y CPR realizaron tres operativos simultáneos que arrojaron resultados positivos.

En los procedimientos fueron detenidos tres jóvenes identificados como F. R. J. de 30 años, J. D. G. de 28 años y J. A. R. de 21 años de edad. y se secuestró vestimenta junto a otros elementos de interés para la causa. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados este viernes 15 de agosto en sede fiscal.



