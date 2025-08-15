CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AYUDA PARA EL ADOLESCENTE

La comisión normalizadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro.EXP-274281/24 – 26, fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente convocatoria:

Colón, Buenos Aires, 15 de agosto de 2025. Convocase Asamblea General Ordinaria a los señores socios y socias de la asociación civil COMISION DE AYUDA PARA EL ADOLESCENTE el día 15 de septiembre del 2025 a las 18 hs, en primera convocatoria, y a las 19 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en la calle 46 y 136, de la Localidad de Colon, Partido de Colon, a los efectos de considerar el siguiente orden del día:

1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración y aprobación de la Condonación de la deuda documental;

3) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto del año 2020;

4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto del año 2021;

5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto del año 2022;

6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto del año 2023;

7) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto del año 2024;

8) Consideración de la aprobación de la gestión de la comisión normalizadora;

9) Elección total de los cargos de comisión directiva conforme lo dispuesto en e estatuto; 10) Elección total de los cargos de comisión revisora de cuentas conforme lo dispuesto en el estatuto”.



