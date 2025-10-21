DOS COLONENSES CLASIFICADAS A LA COPA ARGENTINA TRAS SER SUB CAMPEONAS EN VOLEY

Con una actuación superlativa, Club Junín se quedó con el subcampeonato en la fecha final de la Li.Pro.Bo. (A1) para la categoría Sub 16 disputada en Mar del Plata y aseguró su clasificación directa a la Copa Argentina.



Pilar Mortara y Victoria Rius forman parte del plantel de juninense desde hace un tiempo y protagonizaron una final electrizante, que se definió en tie break frente a Once Unidos con parciales de 31-29, 10-25, 25-21, 22-25 y 15-17.

El camino al podio fue impecable:

✅ 3-0 vs. Bahiense del Norte

✅ 3-0 vs. Municipalidad de Baradero

✅ 3-0 vs. Sarmiento de Suárez

✅ 3-0 vs. Olimpo

✅ 3-2 vs. Mar Chiquita

✔️ 2-3 vs. Once Unidos (Final)

Cabe destacar que el equipo también fue uno de los protagonistas días atrás, de los Juegos Bonaerenses 2025 llegando a instancias finales.