WHEELWRIGHT CELEBRÓ SUS 125 AÑOS CON UN EMOTIVO ACTO OFICIAL

En el marco del 125° aniversario de la fundación de Wheelwright, la comunidad vivió una jornada cargada de historia, emoción y reconocimiento. El acto central tuvo lugar en la plaza San Martín, recientemente remodelada y cuya nueva placa conmemorativa fue inaugurada durante la ceremonia.

El evento contó con la jura de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, la presentación de la bandera oficial de Wheelwright —símbolo de identidad local— y la destacada actuación de la Banda Sinfónica de los Bomberos Zapadores de Santa Fe, que brindó un espectáculo musical de gran nivel.

Durante la celebración, se entregaron reconocimientos a los escritores e investigadores de la historia del pueblo, así como a los familiares del creador de la bandera oficial.

Presentación de la bandera creada por Aldo Ciaralli, habitante del pueblo y fue la elegida de todas las ofertas que habia.

Entre los discursos más destacados se escucharon las palabras del subadministrador de Vialidad Provincial, Benjamín Gianetti, y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quienes resaltaron el valor del trabajo conjunto entre la provincia y la comunidad para el desarrollo local.



La ceremonia contó también con la presencia especial de ex presidentes comunales como Daniel Peralta, Carlos Capelletti (representado por su esposa), el exdiputado nacional Rubén Bilicich y el exintendente Roberto Gianetti, quienes fueron invitados en reconocimiento a su aporte a lo largo de la historia institucional del pueblo.

Uno de los momentos más emotivos fue la intervención de la hija de Gerlando Tuttolomondo, quien compartió sentidas palabras recordando a su padre y su compromiso con Wheelwright.



Además, se presentó la nueva canción del pueblo.

La jornada cerró con un fuerte aplauso colectivo, reflejo del orgullo y la pertenencia de toda una comunidad que celebró, unida, 125 años de historia y progreso