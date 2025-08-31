MATÍAS BECERRO: «COLÓN NECESITA UN GOBIERNO QUE GESTIONE CON HECHOS, NO CON EXCUSAS»

El candidato a concejal por HECHOS en Colón, Matías Becerro, cuestionó el sistema de Salud de la ciudad. En un posteo en sus redes sociales, Becerro publicó los problemas que hoy atraviesan en Colón y explicó cómo funciona el Seguro Médico Municipal que utiliza San Nicolás.

«La salud pública y la privada deben complementarse, no competir. Con un municipio que fomente la colaboración y apoye inversiones, podemos lograr un sistema integrado que potencie lo que tenemos y evite que los vecinos se sientan desamparados», manifestó el candidato a concejal Matías Becerro.

«El hospital está desbordado, el sistema privado es pequeño y miles de vecinos deben viajar para recibir atención médica. Con un Seguro Médico Municipal, tal como se implementa en San Nicolás, los vecinos sin cobertura médica reciben una credencial que les permite atenderse donde quieran. Mientras que, el Ejecutivo, se hace cargo del pago de cada atención», agregó Becerro.

«De esta manera, se logra una mejor calidad de atención, con más capacidad en el sistema público y privado. Además, una reducción real del gasto en salud. Con hechos concretos vamos a mejorar Colón», sentenció el candidato.