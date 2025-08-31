LITORAL GAS DIFUNDIÓ LOS MAPAS DE SU RED

La distribuidora de gas natural puso a disposición de la comunidad los mapas de su red de media presión. Desde su página web, con solo ingresar una dirección cualquier persona puede verificar si el servicio está disponible en una zona determinada. Se trata de la primera empresa del sector en Argentina en ofrecer esta herramienta pública, un verdadero “GPS” de la infraestructura de gas, que además marca un nuevo paso en su proceso de transformación digital.

Litoralgas publicó en su página web GasMap, los mapas digitales que muestran la red de distribución de gas natural en su zona de cobertura. Se trata de una nueva herramienta interactiva que permite acceder a la capa de media presión, la más extensa y compleja de su sistema de más de 13.000 kilómetros de cañerías que conectan estaciones reguladoras, válvulas, ramales y servicios domiciliarios e industriales.

Esta red atraviesa toda la provincia de Santa Fe y el norte de la provincia de Buenos Aires, está diseñada como una malla (red mallada) de media presión que permite mantener el suministro activo y confiable en toda su extensión.

Litoralgas es la primera empresa distribuidora de gas natural por redes de Argentina en ofrecer esta herramienta pública. El desarrollo de GasMap estuvo a cargo de especialistas de la compañía, profesionales que se encargan de localizar, mapear y mantener actualizada la información geográfica de todos los activos.

“Nuestros equipos operativos lo usan desde hace mucho tiempo, ya que este sistema nuclea toda la información técnica: datos de nuestros sistemas comerciales y de atención de emergencias, documentos digitales asociados, como planchetas, fotos o planos conforme a obra y es accesible desde nuestras computadoras o celulares. Allí las redes de media presión conviven en un único entorno gráfico con otras capas, como gasoductos, estaciones reguladoras de presión y mucho más. Esta integración nos permite operar con mayor precisión, planificar estratégicamente y responder con rapidez ante cualquier evento”, explicaron desde la compañía.

Conocer para acceder al servicio y prevenir roturas

La novedad es que ahora cualquier persona puede verificar si la red de gas pasa por su cuadra y conocer la disponibilidad del servicio para gestionar su conexión. También es posible acceder rápidamente a información importante en caso de realizar obras o reparaciones en la vereda.

Conocer la ubicación de la red de gas permite tomar precauciones y prevenir accidentes, mejorando la seguridad de vecinos, trabajadores y bienes. No obstante, desde la compañía remarcaron que este sistema permite saber que existen instalaciones soterradas en el lugar pero que antes de realizar trabajos en la vía pública siempre se debe solicitar el plano con la información detallada al área de Prevención de daños y brindó los canales de contacto para ello: por WhatsApp al 3412107959, llamando al 0800 777 0414 o por mail a prevenciondeaccidentes@litoralgas.com.ar

El GPS de la infraestructura de gas

“En palabras simples, GasMap es el GPS de la infraestructura del gas en la provincia de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, que está disponible para nuestros clientes actuales y futuros de un sistema que abastece de energía segura y confiable a más de 2,5 millones de personas todos los días”, enfatizaron desde la empresa. GasMap está disponible en la página web de Litoralgas www.litoralgas.com.ar con libre acceso.

Acerca de Litoralgas

Litoralgas es la distribuidora de gas natural por redes de las provincias de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Con más de 13 mil kilómetros de infraestructura, presta servicio en 130 localidades, abasteciendo a más de 765.000 clientes residenciales, institucionales, comerciales e industriales.