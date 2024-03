PARA LA OPOSICIÓN EL DISCURSO DEL INTENDENTE «FUE BASTANTE VACÍO»

Al finalizar el acto de apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante en la noche de ayer martes, concejales de Juntos por el Cambio expresaron sus primeras impresiones del discurso de Waldemar Giordano. «No hubo datos en este discurso, hubo solamente expresiones de deseo», señaló Milagros Morales.

La concejal calificó los dichos del intendente como «bastante vacío«. «Fue una recopilación de las cosas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, muy repetitivo, en donde no pudimos diferenciar lo que se hizo de lo que se va a hacer, no hay un camino trazado, y hay temas elementales que quedaron afuera«.

Resaltó que hasta el momento desconocen cuál es el estado patrimonial concreto, «hemos logrado solamente tener un acta de traspaso de mando, que fue una foto de una película muy grande que duró 20 años, entonces para nosotros eso no es información relevante«.

Al mismo tiempo, agregó que uno de los temas que no tocó fue la seguridad. «Evidentemente porque es un tema que no ha estado en la agenda».

En tanto, Guillermo Alonso afirmó que aún no han tenido diálogo con Giordano. «Cuando era candidato nos encontramos en un lugar de la ciudad, cualquiera de los dos que le tocara ser el Intendente íbamos a tener un diálogo porque los dos éramos dialoguistas, al día de hoy todavía no me ha llamado, no solamente a mí, sino a ninguno de los demás concejales, no para que nos pregunte cómo va a gobernar, porque nosotros no somos quien para decirle cómo va a gobernar, el Intendente es él, pero me parece que podemos darle una idea o un conocimiento que a lo mejor puede faltarle y podemos tener a nosotros o a lo inverso»,

«Sinceramente lo que percibí desde que empezó con su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias fue un discurso totalmente vacío, vacío de contenido y de políticas municipales para llevar adelante», indicó Marcelo Villa, quien integra también el bloque de Juntos por el Cambio.

Néstor Iacci, recordó lo sucedido en la última sesión extraordinaria donde se trató un proyecto de ordenaza para un plan de bacheo y «teníamos los motivos para no aprobarlo porque había hecho un seguimiento Julio con respecto a ese bacheo donde había ya pozos que habían sido tapados y estaban nuevamente en el nuevo plan de bacheo pero además habíamos visto que había 44 baches y calculábamos nosotros, exagerando 2 metros por bache daba 88 metros y los presupuestados eran 287 metros que se debían pagar. Entonces teníamos motivos más que suficientes para rechazar ese proyecto de ordenanza«.

«Yo recibí el orden día el jueves, entonces yo el jueves a la tarde salí a recorrer hasta el domingo y vi que muchas cosas se repetían y aparte se repite, aparte no estaban hechos lo que en la anterior etapa estaban en la licitación, tampoco en esta, seguía figurando así que se repetía y más en cuenta que después me decía Titin, bueno de los 44 bacheos ponen el 2×2, 80, 84, 88, 260, ahí me parece que por ese motivo, yo personalmente que hablaba esa noche, pedí que el expediente volviera a comisión con pronto despacho, todo eso que no pusimos por ese motivo, no que me opuse sobre la obra, la obra está bien porque hay mucho bacheo en Colón pero dejen un tiempo para evaluar y consensuar con la gente de Obras Públicas porque tanto metros de bacheo era, nada más que eso«, explicó Julio Alvarez.

En cuanto a tránsito, la edil Claudia Necco manifestó que «el jefe de área en este momento está trabajando con lo que puede porque tampoco tiene mucho, así que en eso podemos coincidir«. También señaló que el nuevo programa Huellitas Colón, por lo menos le dieron un poquito de alivio a la gente de Appeva. «Hay que preocuparse por los animales porque lo que tenemos en la calle, los perros, cada vez más perros, eso no puede ser, pero me parece que hay otras cosas mucho más importantes que el intendente hoy no lo tuvo en cuenta, como por ejemplo la cantidad de vehículos y herramientas que los trabajadores no tienen para poder trabajar diariamente«.

«Reconoció la labor de la gente de Obras Públicas, de Obras Sanitarias, pero a esa gente hay que darle vestimenta adecuada, hay que darle las herramientas adecuadas porque no puede ser que los chicos de Obras Sanitarias estén trabajando con una palita, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, y con una pala de punta, sabiendo todos los vecinos de Colón la cantidad de pérdidas que hay en toda nuestra ciudad. Así que celebro las cosas buenas que haya traído, pero me parece que también tiene que ver en lo que el vecino diariamente tiene los reclamos o reclama diariamente nuestro vecino«.

Necco se refirió a la falta de diálogo. «Te voy a decir que él habla tanto del diálogo y el consenso, pero no lo tiene, no lo tiene. Él quiere dividir la política y no la divide, ellos son ellos y nada más que ellos. La verdad que me voy con un gusto muy amargo de la sesión que hoy abrió el señor Intendente Waldemar Giordano«.