GIORDANO DEJÓ INAUGURADO EL PERIODO LEGISLATIVO 2024

En un discurso que tuvo una duración promedio de una hora, el intendente municipal de Colón comenzó señalando el rol del Estado en los distintos ámbitos como la obra pública, la salud, la educación, el acceso a la vivienda; para luego hacer un repaso de estos primeros meses de gestión sumado al contexto económico y social nacional. «Siempre hay que contextualizar» dijo el mandatario.

Con un recinto colmado de público conformado por funcionarios, exfuncionarios, militantes, familiares y amigos anoche se llevó a cabo la primera intervención como intendente de Waldemar Giordano en un acto de apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

Si bien no hubo grandes anuncios en materia de proyectos, Giordano se focalizó en resumir la gestión de estos primeros meses, como la llegada de móviles para mejorar el funcionamiento de las áreas municipales, la «combi para las localidades, una deuda que teníamos con los vecinos de Pearson, Sarasa y Arbolito«, indicó. « Yo visitaba periódicamente las localidades, con el anterior trabajo en Anses, y veía que había una comunicación importante con nuestros vecinos. Pearson, Sarasa y Arbolito, es Colon. Yo decía Pearson, Sarasa y Arbolito, es Colón, es Colón. No tenían ni una buena conectividad de internet, y estamos trabajando en eso. Vamos a ver si sale para que también estemos comunicados con este medio«.





Se refirió al inicio de gestiones para el traslado de los pumas ante el Ministerio de Desarrollo Agrario. «Viajamos a la provincia de Entre Ríos para solicitar el espacio en un santuario de dicha provincia. No nos mandamos así nomás. Fuimos a ver. No es que los sacamos de acá y nos sacamos el problema. No queremos eso. Queremos hacer las cosas. Lleva más tiempo. Lleva más energía. Lleva más gestión. ¿Tiene más vuelta? Sí. «

«El ordenamiento provincial de la provincia de Buenos Aires, compatibilizado con el de Entre Ríos y con la autorización de Nación. Esos cuatro pasos estamos a punto de finalizar para que puedan esos animales tener su vida en un lugar mejor.»

Mencionó el lanzamiento del programa Huellitas Colón y la adquisición de un quirófano móvil para castraciones además de la habilitación de una sede fija en 63 y 13 «que va a ser un punto fijo también de castraciones, de identificación y de cuidados para los animales«.

En cuanto al canil municipal, indicó que se lo regularizó al trabajador municipal que « que va a los días de lluvia, que va a las noches de invierno, a darle comida a los animales, a darle agua, a ver cómo están».

En materia de obras públicas recalcó que «a pesar de los recortes del gobierno nacional, empezamos un programa propio de bacheo ()«. «Estamos, además, trabajando en las gestiones para poder avanzar con la obra de las 66 viviendas. Esto también es un importante tema que sensibilizamos. Yo, por ejemplo, hablo con el secretario de la Ministra y le mando fotos e insisto para que podamos terminar. Hay algo que me dice que en este año vamos a estar muy avanzados. Se termina y vamos a entregar la primera llave, la primera vecina. Ese va a ser uno de los momentos más importantes seguramente de la vida de esa persona pero también el momento más importante de mi vida«.

«Intensificamos los controles del tránsito». «Es difícil trabajar en tránsito en una localidad. Eso no hace que sea posible mejorar. Y lo vamos a hacer. Exigiendo el uso del casco, solicitando la medida de seguridad vial y correspondiente para cuidarnos entre todos. También firmamos un convenio para instalar cámaras y reductores de velocidad en los puntos críticos para cuidar a nuestros vecinos».

Con respecto a los caminos rurales, el jefe comunal dijo que mantuvo reuniones con los distintos grupos que transitan a diario los caminos y son los que saben para establecer un orden de prioridades para hacer un uso inteligente de los recursos.

Destacó la creación de la Secretaría de Salud, la ampliación de los horarios de atención en las salitas barriales, del desarrollo de un nuevo sistema administrativo que mejore la atención en el Hospital Municipal. «Como por ejemplo, la mayor actividad es los turnos. Todo el mundo tiene un whatsapp. Encontramos el turno por whatsapp, miremos qué cosas se pueden ir haciendo sin recursos?»

También, elogió las distintas actividades deportivas que se llevan a cabo en la ciudad como la carrera ciclística, los encuentros en el gimnasio municipal como lo que viene en el mes de abril, una Maratón, en la que la organización solicito la presencia de ambulancias.

«Hemos firmado un convenio marco, esto es muy importante, un convenio marco con la Universidad Nacional de La Plata y estamos avanzando convenios específicos con diferentes facultades para poder, por ejemplo, concretar un plan maestro de la situación crítica en la red de trabajo agotable y los desafíos pluviales. Este es un reclamo permanente de los vecinos de nuestra ciudad y queremos abordarlo de la manera más responsable posible. Este trabajo con la universidad nos va a permitir establecer prioridades para analizar mejores alternativas y gestionar ante la restricción de los fondos para atender este problema que es urgente»

En un párrafo de su discurso se refirió a que Colón tiene un representante en el Congreso de la Nación (por Pablo Ansaloni). «¿Lo tenemos o no lo tenemos? Porque parece que no lo tenemos. Lo tenemos levantando la mano así el recorte. El recorte de educación…», haciendo referencia a la falta de fondos en la provincia de Buenos Aires donde además fue anunciado que se sacará la quinta hora en las escuelas y la no implementación de la jornada completa en la Escuela Primaria N° 13 de Sarasa.

Por último, entre otros temas pidió que confíen en él, y en su equipo.