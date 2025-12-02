RACING, EL ÚNICO EQUIPO COLONENSE EN SEMIFINALES DEL TORNEO «TOTONO» DELGADO

El fin de semana dejó definiciones en cuanto al Torneo Federico “Totono” Delgado, donde se disputaron las revanchas de los cuartos de final. De los tres equipos colonenses que habían llegado a esta instancia, solo Racing logró avanzar a las semifinales, mientras que El Fortín y Barracas quedaron en el camino.

El viernes por la noche, en Plaza Mitre, Racing recibió a Porteño con la ventaja mínima obtenida en la ida (2-1).

La Academia volvió a mostrar solidez y se impuso 2 a 0 con goles de Paul De Martino y Enzo Galarza, sellando un global de 4-1 y clasificando con claridad a semifinales. Será el único representante de Colón en la próxima fase.

En el otro encuentro, desarrollado el domingo, El Fortín viajó a Ferré obligado a dar vuelta el 2-1 sufrido en la ida frente a Colonial.

El equipo del “Loco” Howlin no pudo sostener la ilusión: cayó 3 a 1 con tantos de Lima, Policani y Cantelmi para los locales, mientras que Aragón descontó para Los Tigres. Con un global de 5-2, El Fortín quedó eliminado del certamen.

Por su parte, Barracas también viajó a Ferré para enfrentar al poderoso 12 de Octubre, que ya había ganado 1-0 en el Roberto “Tito” Pérez.

En un partido chato y sin emociones, el Rojo igualó 0-0 y quedó eliminado. La caída en cuartos se sintió como una sorpresa, dado el nivel que venía mostrando el equipo de Martín Pérez.

12 de Octubre ratificó así su condición de mejor de la fase regular y avanzó con comodidad.

Semifinales casi definidas



Aún resta jugarse el partido entre Singlar y Agustina, suspendido por lluvia, para conocer al último clasificado.

Los cruces de semifinales serán:

Racing vs. Colonial

12 de Octubre vs. ganador de Singlar – Agustina

Racing mantiene viva la ilusión colonense y va por el sueño de meterse en la final del Torneo Federico “Totono” Delgado.