LLEGADA DEL FERROCARRIL A COLÓN

En 1897 comienza a funcionar el ferrocarril y Colón se conecta con el mundo. En los terrenos cercanos a la estación se construyeron hoteles y comercios de todo tipo para atender el intenso tránsito de personas y elementos a que dio lugar este medio de transporte.



También la estación fue lugar de vida social porque todos los días los colonenses iban a ver quienes subían y bajaban del tren. El sector de calle 47 entre 26 y 24 pasó a ser el centro comercial y más poblado de la localidad.

El centro geográfico (Plaza San Martín) estuvo despoblado hasta que se edificaron allí la Municipalidad y la Iglesia.

Colón no nació al costado del alden como el mítico «NO SE DONDE». Nació como forma independiente despues de la creación del partido de Colón.

En esa formidable empresa sibilisadora que significaron los ferrocarriles. Hubo quienes criticaron la donación de tierras que se dio para los ferrocarriles, pero yo creo que valió la pena la inversión.



Por Bernardo Sheridan.